В Харькове ввели карантинные ограничения из-за бешенства у щенка

Бешенство у щенка в Салтовском районе. Коллаж иллюстративный: Новини.LIVE

В одном из районов Харькова ввели ограничения после того, как у щенка подтвердили бешенство. Животное успело контактировать с хозяйкой и ее близкими, сейчас людям оказывают необходимую помощь.

Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает Новини.LIVE.

Где вакцинировать домашних животных

На территории Салтовского района Харькова обнаружили случай бешенства у щенка. Лабораторные исследования подтвердили наличие опасной инфекции у животного.

Известно, что щенок погиб 7 марта. До этого он контактировал с хозяйкой и ее близкими. Всем людям, которые имели контакт с собакой, оказывается необходимая медицинская помощь.

В связи с подтверждением бешенства на территории Салтовского района, сегодня, 11 марта ввели карантинные ограничения. Также утвердили план мероприятий для ликвидации очага инфекции.

Предупреждение профилактики бешенства. Фото: скриншот

Специалисты напоминают, что бешенство — это особо опасное инфекционное заболевание, которое поражает как животных, так и людей. Самым действенным способом профилактики остается вакцинация домашних любимцев, которую можно сделать бесплатно в государственных участковых больницах ветеринарной медицины.

Для прививки животного харьковчанам советуют обращаться по следующим адресам:

— участковая больница №1 — ул. Золочевская, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;

— участковая больница №2 — ул. Николая Кравченко, 19, тел.: (050) 647-83-54, (097) 445-26-46;

— участковая больница №3 — ул. Брюссельская, 1, тел.: (067) 733-99-18;

— участковая больница №4 — ул. Максима Рыльского, 1, тел.: (066) 717-84-97.

Признаки бешенства у животных

Они очень разнообразны. Наиболее характерные — слюнотечение, водобоязнь, агрессивность, паралич, однако иногда эти признаки могут отсутствовать. У собак и кошек бешенство протекает в двух формах: буйной и тихой.

Животное, больное буйной формой, становится агрессивным, прячется по углам, часто меняет место пребывания, убегает из дома, грызет несъедобные предметы. Голос пропадает. Собака становится раздражительной, отказывается от еды и воды, не откликается на зов, не слушается хозяина. У нее опускаются хвост и нижняя челюсть, обильно выделяется слюна, появляется шаткость походки. Животное может молча, без лая, наброситься на встречных и укусить их.

Наиболее опасна другая форма бешенства — тихая. Основные признаки болезни при ней могут быть выражены слабо.

Течение болезни у человека

Заболевание развивается после инкубационного периода (4–6 недель), в течение которого вирус с места проникновения в организм продвигается к головному мозгу и вызывает его воспаление. В некоторых случаях этот период сокращается до 1–2 недель или увеличивается до 1 года и более.

Сначала появляются симптомы общего недомогания: температура, тошнота, рвота, головная боль, общая слабость.

Постепенно нарастает сильное чувство тревоги, появляются зуд, покалывание, тянущие боли по ходу ближайших к месту укуса нервных путей.

Далее болезнь переходит в стадию выраженных клинических проявлений. Развивается водобоязнь — болезненное судорожное сокращение мышц глотки и гортани при попытке пить воду, при виде воды, при звуке льющейся воды.

