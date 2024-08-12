Крымчанин предстанет перед судом в Харькове за участие в войне на стороне РФ

Задержанный. Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт против 48-летнего жителя Алушты, обвиняемого в государственной измене в условиях военного положения. Он сражался на стороне России.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в понедельник, 12 августа.

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Воевал на стороне России

В ноябре 2023 года обвиняемый решил присоединиться к боевым действиям на стороне РФ. Он прибыл в Москву, где 1 декабря подписал контракт с Министерством обороны России на год службы в Вооруженных Силах РФ.

Мужчину распределили в воинскую часть 06414 7-го гвардейского мотострелкового полка в Калининграде. После огневой и тактической подготовки в оккупированной Луганской области он был передислоцирован в Липецкую общину Харьковской области, где попал в плен к украинским военным в июне 2024 года.

Судебный процесс пройдет в Харьковском районном суде. За государственную измену обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.