Крымчанин предстанет перед судом в Харькове за участие в войне на стороне РФ

Воевал на стороне России — в Харьковской области будут судить жителя Крыма
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт против 48-летнего жителя Алушты, обвиняемого в государственной измене в условиях военного положения. Он сражался на стороне России.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в понедельник, 12 августа.
Воевал на стороне России
В ноябре 2023 года обвиняемый решил присоединиться к боевым действиям на стороне РФ. Он прибыл в Москву, где 1 декабря подписал контракт с Министерством обороны России на год службы в Вооруженных Силах РФ.
Мужчину распределили в воинскую часть 06414 7-го гвардейского мотострелкового полка в Калининграде. После огневой и тактической подготовки в оккупированной Луганской области он был передислоцирован в Липецкую общину Харьковской области, где попал в плен к украинским военным в июне 2024 года.
Судебный процесс пройдет в Харьковском районном суде. За государственную измену обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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