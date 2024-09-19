СБУ задержала агента, который корректировал удары оккупантов на Харьковщине

Задержанный российский агент и сотрудник СБУ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала предателя, который наводил КАБы российских оккупантов на защитников Харьковской области. Фигурант работал на военную разведку России.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в четверг, 19 сентября.

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Сотрудники СБУ в Харькове задержали агента военной разведки России. Фигурант корректировал ракетно-бомбовые удары оккупантов по прифронтовому городу и прилегающим территориям.

"Приоритетными целями врага были пункты временного базирования украинских войск, которые привлечены к боевым действиям на Харьковском направлении. Чтобы навести управляемые авиабомбы и ракетное вооружение на локации Сил обороны, российская спецслужба дистанционно завербовала 42-летнего безработного из областного центра", — говорится в сообщении.

В поле зрения противника злоумышленник попал из-за своих прокремлевских сообщений в Telegram. Там на предателя вышел кадровый сотрудник главного управления генштаба ВС РФ и предложил сотрудничество.

По указанию россиянина предатель регулярно обходил районы города и скрыто фиксировал расположение Сил обороны.

Затем задержанный обозначал соответствующие координаты на Google-картах и мессенджером отправлял "отчет" своему российскому куратору.

Задержание фигуранта

СБУ разоблачила агента еще на начальном этапе разведактивности, что позволило своевременно обезопасить позиции украинских защитников.

После фиксации каждого этапа преступной деятельности фигуранта его задержали в его же доме.

Во время обысков у агента был изъят мобильный телефон, используемый для съемки военных объектов и связи с российским куратором.

Следователи СБУ объявили ему подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Злоумышленнику избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Пост СБУ. Фото: скриншот