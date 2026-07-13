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Главная Харьков Терехов — сильный кандидат на пост премьера: эксперт

Терехов — сильный кандидат на пост премьера: эксперт

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 10:38
Терехов может стать премьер-министром: эксперт перечислил его преимущества
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что мэр Харькова Игорь Терехов является наиболее подходящей кандидатурой на пост премьер-министра Украины. По его словам, многолетний опыт Терехова на посту мэра и председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад может быть эффективно использован на общегосударственном уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Алексея Куща в Facebook.

Эксперт назвал преимущества Терехова как кандидата в премьеры

Эксперт подчеркнул, что при переформатировании правительства крайне важной задачей является поиск такого кандидата на пост премьер-министра, который смог бы сформировать качественно новые подходы к экономическим преобразованиям в условиях войны.

"Это должен быть человек, который руководил не просто компаниями или отдельными министерствами, а целыми кластерами, такими как крупный прифронтовой мегаполис. То есть это профиль руководителя, который каждый день сталкивается с вызовами войны для большого социума и успешно с ними справляется. Слово "успешно" — здесь ключевое. Фигура Игоря Терехова, мэра Харькова, выглядит как сильный вариант", — констатировал Кущ.

По его мнению, кандидатура мэра Харькова в списке потенциальных кандидатов на пост главы правительства выглядит "и неожиданной, и наиболее уместной".

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"Годы управления городом, особенно во время войны, дали И. Терехову фактически всесторонний управленческий опыт: здесь и обеспечение работы энергетики и инфраструктуры, что особенно было видно этой зимой, которую прифронтовой Харьков действительно пережил с честью. Здесь и налаживание работы социальных учреждений — школ, больниц и соответствующих служб. В частности, и в вопросе помощи ВПЛ, что очень важно сейчас", — отметил эксперт.

Кроме того, добавил он, как у мэра прифронтового, собственно военного города, у Терехова есть опыт работы на нужды обороны и, конечно же, контакты с военными.

"Кроме того, Терехов давно предлагает свою концепцию реализации общенациональных инициатив: по развитию промышленности и программ строительства, социальной политики и помощи ВПЛ, в образовательной и медицинской сферах. Терехов руководил почти миллионным социумом. Этот опыт можно успешно применить на уровне страны в целом", — подчеркнул Кущ.

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Скриншот сообщения Куща/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 12 июля 2026 года Игорь Терехов во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил приоритетные задачи для государства в условиях войны. По словам мэра, ключевыми направлениями должны стать развитие промышленности, энергетическая устойчивость, поддержка граждан и возвращение украинцев домой. Также стороны уделили внимание ситуации в Харькове и укреплению экономической устойчивости страны.

Новини.LIVE также писали, что в СМИ обсуждают возможных кандидатов на пост премьер-министра Украины после заявления Владимира Зеленского об обновлении Кабинета министров. Среди претендентов называют, в частности, мэра Харькова Игоря Терехова, главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, Дениса Шмыгаля и Михаила Федорова. Кандидатура Терехова привлекла внимание благодаря его опыту управления Харьковом в условиях полномасштабной войны.

Харьков Игорь Терехов кадровые изменения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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