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Удар по Харькову — в больнице погиб 21-летний фельдшер

3 сентября 2024 12:27
Катерина Османская - Редактор
Удар по Харькову 1 сентября — погиб 21-летний медик
Последствия удара по Харькову 1 сентября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Катерина Османская - Редактор

Российская оккупационная армия 1 сентября нанесла удар по Харькову. В результате вражеской атаки погиб 21-летний фельдшер экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов во вторник, 3 сентября.

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"К сожалению, один пострадавший в результате вражеских ударов по Харькову умер в больнице. Фельдшеру экстренной медицинской помощи был 21 год", — говорится в сообщении.

Как известно, медик получил ранения в результате массированного российского удара по Харькову 1 сентября.

удар по Харькову 1 сентября
Скриншот сообщения Олега Синегубова

В то же время Терехов рассказал, что фельдшера звали Юрко Евгений, он был пятикурсником медуниверситета, который 1 сентября попал под повторный обстрел российских оккупантов.

По словам городского головы, состояние парня было очень тяжелым. Врачи делали все возможное, но сегодня, 3 сентября, фельдшер умер.

"Сочувствую всем родным и близким парня. Верю, что наш враг ответит за эту прерванную жизнь, как и за тысячи жизней других невинно убитых украинцев", — подчеркнул Терехов.

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Скриншот сообщения Игоря Терехова

Что известно об ударе по городу 1 сентября

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что 1 сентября около 13:00 оккупанты совершили массированный ракетный удар по Харькову. Повреждение было зафиксировано в нескольких районах городах, в частности, Салтовском, Киевском и Немышлянском.

В результате атаки врага пострадали 47 человек, из них семеро детей. Самый маленький пострадавший — трехмесячный мальчик.

В городе повреждена исключительно гражданская инфраструктура: магазины, аптеки, кафе, кофейни, административные здания, автомобили, почты, банки.

По предварительным данным, войска РФ ударили по Харькову ракетами типа "Искандер-М" и С-300/400.

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