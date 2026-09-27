Опавшие листья в Харькове: где их не нужно убирать

Опавшие листья на аллее одного из парков в Харькове. Фото иллюстративное: УНИАН

Опавшие листья в Харькове не нужно убирать повсюду. На дорогах и спортивных площадках они мешают, а под деревьями могут оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на биолога и преподавателя ХНПУ имени Г. С. Сковороды Юрия Бенгуса, который рассказал об этом "Суспільному Харків".

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Где нужно убирать опавшую листву

По словам Юрия Бенгуса, подход к уборке должен зависеть от того, где лежит листва и с какого она дерева. Например, убирать ее нужно с асфальта, где она мешает людям. Отдельная ситуация с каштанами. Опавшая листва под ними может стать местом зимовки вредителей, поэтому оставлять ее до весны не стоит.

"Если листья под конским каштаном не убрать, то моль, зимующая в этих листьях, будет развиваться быстрее. А что касается листьев других деревьев, то их лучше компостировать. Нужно, чтобы в каждом дворе стояла емкость, куда будут сбрасывать эти листья. А потом из этой емкости получают удобрение, ведь биогумус — это лучшее удобрение, какое только может быть", — пояснил Юрий Бенгус.

Что делать с листьями в Харькове

Собранную в Харькове листву сейчас вывозят на свалку. По мнению биолога, это требует дополнительных затрат, хотя растительные остатки можно было бы перерабатывать непосредственно во дворах. Для этого Юрий Бенгус предлагает устанавливать биокомпостеры. В них дворники могли бы складывать собранные листья, которые впоследствии превращались бы в органическое удобрение.

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"Это определенный недостаток, потому что приходится тратить большие средства на то, чтобы его собирать и вывозить. Если это будет во дворе, то дворник сможет складывать эту листву в биокомпостер, и это не потребует затрат на бензин и прочее", — рассказал Юрий Бенгус.

Какой штраф за сжигание листьев

Сжигать собранную листву вместо её вывоза или компостирования нельзя. Статья 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за самовольное выжигание растительности или её остатков. За такое нарушение гражданам грозит штраф от 3060 до 6120 гривен. Для должностных лиц сумма значительно выше — от 15 300 до 21 420 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области штрафовали за сжигание опавших листьев и сухой растительности. За полгода экологическая инспекция привлекла к ответственности 11 человек, среди которых были чиновники и директор школы. Общая сумма штрафов тогда превысила 38 тысяч гривен.

Также Новини.LIVE писали, что жителей Харьковской области призвали не сжигать сухую траву и опавшую листву. Энергетики предупреждали, что огонь может быстро распространиться и повредить объекты энергетической инфраструктуры. За сжигание растительных остатков также предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, Новини.LIVE информировали, что весной в Харькове проводили сезонную обработку растений от вредителей. Специалисты обрабатывали розы и хвойные насаждения специальными препаратами. В "Харьковзеленстрое" отмечали, что используют средства для защиты городских растений от болезней и вредителей.