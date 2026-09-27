Опале листя у Харкові: де його не потрібно прибирати

Опале листя на алеї одного із парків у Харкові. Фото ілюстративне: УНІАН

Опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на біолога та викладача ХНПУ імені Г. С. Сковороди Юрія Бенгуса, який розповів про це Суспільному Харків.

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Де потрібно прибирати опале листя

За словами Юрія Бенгуса, підхід до прибирання має залежати від того, де лежить листя і з якого воно дерева. Наприклад, прибирати його потрібно на асфальті, де воно заважає людям. Окрема ситуація з гіркокаштанами. Опале листя під ними може стати місцем зимівлі шкідників, тому залишати його до весни не варто.

"Якщо листя під гіркокаштаном не прибрати, то міль, яка зимує в цьому листі, швидше розвивається. А що стосується листя інших дерев, то краще його компостувати. Треба, щоб у кожному дворі стояла ємність, куди це листя скидатимуть. І потім із цієї ємності отримують добриво, бо біогумус — це найкраще добриво, яке тільки може бути", — пояснив Юрій Бенгус.

Що робити з листям у Харкові

Зібране у Харкові листя зараз вивозять на звалище. На думку біолога, це потребує додаткових витрат, хоча рослинні рештки можна було б переробляти безпосередньо у дворах. Для цього Юрій Бенгус пропонує встановлювати біокомпостери. У них двірники могли б складати зібране листя, яке згодом перетворювалося б на органічне добриво.

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"Це певний недолік, тому що треба витрачати великі кошти на те, щоб його збирати та вивозити. Якщо це буде у дворі, то двірник зможе складати це листя в біокомпостер, і це не потребуватиме витрат на бензин та інші речі", — розповів Юрій Бенгус.

Який штраф за спалювання листя

Спалювати зібране листя замість його вивезення або компостування не можна. Стаття 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за самовільне випалювання рослинності або її залишків. За таке порушення громадянам загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень. Для посадових осіб сума значно більша — від 15 300 до 21 420 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині штрафували за спалювання опалого листя та сухої рослинності. За пів року екологічна інспекція притягнула до відповідальності 11 людей, серед яких були посадовці та директор школи. Загальна сума штрафів тоді перевищила 38 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мешканців Харківщини закликали не спалювати суху траву та опале листя. Енергетики попереджали, що вогонь може швидко поширитися та пошкодити об'єкти енергетичної інфраструктури. За спалювання рослинних залишків також передбачена адміністративна відповідальність.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що навесні у Харкові проводили сезонну обробку рослин від шкідників. Фахівці обробляли троянди та хвойні насадження спеціальними препаратами. У "Харківзеленбуді" зазначали, що використовують засоби для захисту міських рослин від хвороб та шкідників.