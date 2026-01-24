Видео
Главная Харьков В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 00:17
Взрывы в Харькове 24 января
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Харькове прогремели прямо сейчас, в ночь на 24 января. Это произошло в то время, когда на город летела целая группа беспилотников.

Об этом сообщает "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Звуки взрывов в Харькове в ночь на 24 января

"В Харькове прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 00:09, после чего был еще один взрыв.

В то же время военные предупредили, что на город летит целая группа вражеских дронов.

Через несколько минут мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил атаку, отметив, что "Шахед" ударил по Индустриальному району города.

"Имеем попадание вражеского бпла "Шахед" по городу. Последствия уточняются. Еще группа вражеских беспилотников движется на город. Будьте осторожны", — добавил Терехов еще через несколько минут после повторных взрывов.

Обновлено в 00:44

На данный момент в городе прогремело уже около семи взрывов. Между тем Терехов сообщает, что, по предварительным данным, все прилеты в Индустриальном районе.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:17 карта воздушных тревог выглядит так.

Харьков под ударом дронов 24 января
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что утром 23 января в Харькове также прогремели взрывы, поскольку на город тоже летели дроны.

Кроме того, 23 января россияне ударили дроном по гражданскому авто недалеко от села Прудянка Харьковского района. В момент удара в машине находились люди.

Харьков взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
