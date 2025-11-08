Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

На улицах Харькова тотальный блэкаут после обстрелов РФ — фото

На улицах Харькова тотальный блэкаут после обстрелов РФ — фото

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 23:10
обновлено: 23:55
Тотальный блэкаут в Харькове после массированной атаки – фото
Центр Харькова в темноте после обстрелов. Фото: Новини.LIVE

После масштабной атаки РФ в Харькове введены масштабные отключения электроэнергии, что повлекло обесточивание больших районов города. Из-за повреждения подстанций и линий электропередач город остался без света и воды, а транспорт работает в кризисном режиме.

Об этом сообщили "Харьковоблэнерго", а также мэр Харькова Игорь Терехов.

Тотальний блекаут у Харкові – місто поринуло в темряву
Блэкаут в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове продолжаются аварийные работы после массированного обстрела

В городе наблюдается дефицит электроэнергии, из-за чего обесточены десятки улиц и микрорайонов. "Харьковоблэнерго" проводит срочные ремонтные работы, а городские службы обеспечивают координацию и подключают резервные источники питания.

Ніч без світла: після масованої атаки Харків у темряві
Блэкаут в городе Харьков. Фото: Новини.LIVE

В "Харьковоблэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме остается сложной из-за очередной атаки России, однако специалисты уже работают над ликвидацией последствий обстрелов. В компании призвали жителей города с пониманием отнестись к временным отключениям и сохранять спокойствие, пока продолжаются восстановительные работы.

Після обстрілу Харків знеструмлено – тривають аварійні роботи
Темнота после обстрелов в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Блэкаут в Харькове произошел после очередной массированной атаки России на Украину, во время которой враг выпустил более 450 дронов-камикадзе и 45 ракет. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе частично ограничено водоснабжение, метро работает как укрытие, а наземный электротранспорт заменен автобусами. В Харькове сейчас действуют 101 Пункт Несокрушимости, где жители могут согреться, подзарядить устройства и получить горячий чай.

У Харкові масові відключення світла – що відомо зараз
Отсутствие света в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что накануне вечером российская авиация нанесла удар управляемой бомбой по Харьковской области, вызвав разрушение АЗС и ранения гражданских.

Ранее мы также информировали, что жители Изюма Харьковской области уже более суток находятся без электроснабжения из-за серьезных повреждений энергосетей после обстрелов оккупантов.

Харьков электроэнергия обстрелы свет блэкаут
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
