Поддержка бизнеса в прифронтовых громадах — Терехов назвал условия

Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Для сохранения экономической активности в прифронтовых регионах государство должно ввести дополнительные механизмы поддержки бизнеса. Речь идет о налоговых льготах, доступном кредитовании и страховании военных рисков.

Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, городской голова Харькова Игорь Терехов в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

Терехов призвал к поддержке бизнеса в прифронтовых громадах

По его словам, местные власти уже делают шаги, чтобы удержать бизнес, однако этого недостаточно без участия государства.

"Ряд важных решений нужно принимать на государственном уровне. Это, прежде всего, льготное кредитование для бизнеса, который сегодня расположен в прифронтовых городах и громадах. Кроме того, это страхование военных рисков - это очень важный вопрос, и мы не можем оставить бизнес без него. Также, вопрос, который ставился на примере города Харьков, - мы отменили налоги и сборы, таким образом у бизнеса появились оборотные средства. И по нашему примеру сейчас по этому пути идет Запорожье, Николаев. На государственном уровне нужна компенсация для местного бюджета по компенсации этих льгот. Мы имеем определенную ресурсность, но ее не хватает, чтобы поддерживать наши города", — сказал Терехов.

Отдельно председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад высказался против идеи введения НДС для физических лиц-предпринимателей. По его мнению, это может уничтожить малый бизнес в нынешних условиях.

"По моему мнению, это бессмысленно сегодня, потому что этот бизнес просто закроется, или станет на колени, или просто исчезнет. Поэтому очень важно сегодня отстоять интересы малого бизнеса и не вводить НДС", — подчеркнул Терехов.

