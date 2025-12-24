Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов назвал ключевые решения для поддержки прифронтовых громад

Терехов назвал ключевые решения для поддержки прифронтовых громад

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 14:09
Поддержка бизнеса в прифронтовых громадах — Терехов назвал условия
Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Для сохранения экономической активности в прифронтовых регионах государство должно ввести дополнительные механизмы поддержки бизнеса. Речь идет о налоговых льготах, доступном кредитовании и страховании военных рисков.

Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, городской голова Харькова Игорь Терехов в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

Реклама
Читайте также:

Терехов призвал к поддержке бизнеса в прифронтовых громадах

По его словам, местные власти уже делают шаги, чтобы удержать бизнес, однако этого недостаточно без участия государства.

"Ряд важных решений нужно принимать на государственном уровне. Это, прежде всего, льготное кредитование для бизнеса, который сегодня расположен в прифронтовых городах и громадах. Кроме того, это страхование военных рисков - это очень важный вопрос, и мы не можем оставить бизнес без него. Также, вопрос, который ставился на примере города Харьков, - мы отменили налоги и сборы, таким образом у бизнеса появились оборотные средства. И по нашему примеру сейчас по этому пути идет Запорожье, Николаев. На государственном уровне нужна компенсация для местного бюджета по компенсации этих льгот. Мы имеем определенную ресурсность, но ее не хватает, чтобы поддерживать наши города", — сказал Терехов.

Отдельно председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад высказался против идеи введения НДС для физических лиц-предпринимателей. По его мнению, это может уничтожить малый бизнес в нынешних условиях.

"По моему мнению, это бессмысленно сегодня, потому что этот бизнес просто закроется, или станет на колени, или просто исчезнет. Поэтому очень важно сегодня отстоять интересы малого бизнеса и не вводить НДС", — подчеркнул Терехов.

Ранее Игорь Терехов объяснил, чем опасно давление на малый бизнес для экономики государства.

А также стало известно, что Ассоциация прифронтовых городов и общин и Украинский совет бизнеса подписали меморандум о сотрудничестве.

Игорь Терехов экономика бизнес война в Украине поддержка
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации