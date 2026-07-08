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Главная Харьков О Берлине в Харькове: как Розенфельд объединил сторителлинг и симфонический оркестр

О Берлине в Харькове: как Розенфельд объединил сторителлинг и симфонический оркестр

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Дата публикации 8 июля 2026 11:14
Экскурсия о Берлине в Харькове: как Розенфельд объединил сторителлинг и симфонический оркестр
Концерт-перформанс "Берлин. Симфония большого города". Фото: Новини.LIVE

В Харькове состоялся концерт-перформанс "Берлин. Симфония большого города". Он стал премьерой летнего сезона в "Харьков Опера" и собрал полные залы на обоих представлениях. Это и неудивительно, ведь шоу представил Макс Розенфельд — один из самых известных экскурсоводов города. Он уже более 15 лет проводит экскурсии по Харькову, но в случае с концертом выбрал принципиально новый формат и город.

Как всё прошло, узнала специальная корреспондентка Новини.LIVE Анна Шоферова.

Как "путешествовать" под музыку во время полномасштабной войны

Макс Розенфельд уже не первый год проводит экскурсии по Харькову. В отличие от многих экскурсоводов, он делает это даже не столько для туристов, сколько для самих харьковчан. Ведь экскурсовод рассказывает истории о своём городе, которые знает далеко не каждый местный житель. Однако широкомасштабная война внесла коррективы в планы господина Максима. И речь идёт не только о классических прогулках по городу.

Розенфельд признается: подобные концерты о зарубежных городах проводились еще накануне февраля 2022 года. Поэтому он очень скучал по сочетанию сторителлинга с симфонической музыкой, когда на сцене ощущается совершенно иная энергетика и другие ощущения. В ноябре 2025 года у автора и его друга, дирижёра Симфонического оркестра Харьковской оперы Юрия Яковенко, зародилась идея попробовать воссоздать подобный концерт-перформанс.

"Это не совсем концерт в привычном виде. Потому что это фактически мини-спектакль. Истории, которые я предлагаю и рассказываю людям, напрямую связаны с музыкой. Фактически они являются либретто к тем музыкальным произведениям, которые Юрий Яковенко подбирает для концертной программы. Это не иллюстрации, не буквальное следование каждой конкретной истории, а скорее музыкальные ассоциации. Именно поэтому это и является перформансом, когда происходит такое особое действо", — подытоживает Макс Розенфельд.

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В Берлин через Вену и Будапешт

Розенфельд и Яковенко начали концертную программу несколько месяцев назад с рассказа о Вене — городе, в котором, когда что-то происходит, это обязательно происходит за чашечкой кофе. Те первые концерты прошли с аншлагом, поэтому авторы продолжили цикл. Далее последовал музыкальный рассказ уже о Будапеште. Макс Розенфельд поделился, что всё это в первую очередь было попыткой для него самого вернуться в мирные времена, когда он вместе со своими слушателями ездил за границу и показывал им эти города через свои рассказы.

"Такого шоу у нас не было. Когда мы решили попробовать, что из этого получится, прежде всего это был вызов. Ведь всё происходило 31 января, когда произошёл сильный обстрел Харькова. Концертный зал — Loft Stage, подземелье оперного театра, довольно необычное сценическое пространство. Внешние обстоятельства не способствовали бы такому перформансу, потому что на следующий день после этого Харьков остался без света и отопления. И это довольно удивительно, когда все билеты распроданы за неделю до премьеры, снаружи происходит то, что происходит, а внутри люди погружаются в венские рассказы…", — вспоминает Макс.

Берлин — любимый город, но его нельзя сравнить с Харьковом

Концерт-перформанс о Берлине — третий и заключительный в этом цикле. Для Макса Розенфельда он особенный, потому что Берлин для него — любимый город. Хотя, конечно, его нельзя сравнивать с Харьковом. Концерт исключителен ещё и тем, что рассказ об этом городе для автора — это скорее воспоминания и мечты, поэтому формат немного иной, чем на предыдущих концертах: вместо двух частей общей продолжительностью три часа здесь только одно действие продолжительностью полтора-два часа. Впрочем, точно сказать трудно — каждый раз очень многое в таких экскурсиях-концертах построено на импровизациях.

"Я на втором концерте этого цикла, первым для меня был Будапешт. Понравилось, поэтому и решила прийти на второй. Ну, конечно, тоже понравилось! Прекрасная музыка, прекрасное исполнение, очень интересные рассказы. Я под впечатлением!" — рассказала после шоу одна из зрительниц.

Мечта дирижера о "Римских каникулах"

Автор поделился с нами и планами на будущее. Он планирует устроить отдельный концерт, посвященный феномену "Вальсирующего Вена". Города, связанного с мелодраматической семьёй Штраусов. А также в планах есть ещё один концерт, который является давней мечтой Юрия Яковенко — "Римские каникулы".

"Речь идет не столько о Риме как о городе, сколько о конкретном произведении итальянского композитора Отторино Респиги. Это возможность, как говорит Юрий Яковенко, играть классику не из упрямства, а потому, что именно сейчас подходящее время, чтобы реализовать свою давнюю мечту", — рассказал Розенфельд.

Один из запланированных концертов также будет посвящён Праге. Ведь экскурсовод, помимо своей профессиональной деятельности, также пишет картины. Поэтому для него этот город довольно необычен и интересен, как минимум, с визуальной точки зрения. Оно сочетает в себе два начала: средневековое, таинственно-мистическое, и ироничное, человеческое, совершенно иного масштаба. Где всё, на что ты смотришь, становится теплее и человечнее.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове состоялся уникальный концерт "Внутренний такт: музыка сердца". В рамках этого проекта воспитанники Харьковской специальной школы им. В.Г. Короленко для детей с нарушениями зрения выступили на одной сцене с Симфоническим оркестром "Харьков Опера". Ученики и ученицы школы пели песни и играли на различных музыкальных инструментах. Концерт собрал более 400 зрителей и поразил уровнем профессионализма школьников.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове прошел концерт под открытым небом, приуроченный ко Дню вышиванки. Музыканты из группы "ЦимБанДо" играли в саду Шевченко на цимбалах, бандурах и других украинских народных инструментах. Они исполнили народные песни, мировые хиты и авторские композиции. Конечно, музыканты были одеты в вышиванки — как и многие зрители.

Харьков концерт музыка
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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