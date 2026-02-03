Сколько харьковчан сейчас без света после обстрелов - данные ОГА

Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

По состоянию на сейчас в Харькове и области около 60% абонентов остались без электроснабжения. Это произошло из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время брифинга во вторник, 3 февраля.

Ситуация с энергетикой на Харьковщине

"По городу Харькову и по Харьковской области был комбинированный массированный удар — шахеды, КАБы, ракеты, баллистика. Под ударом была гражданская критическая инфраструктура", — заявил Синегубова.

Председатель Харьковской ОВА добавил, что в домах, где временно отсутствует теплоснабжение, будет предоставлено электричество, чтобы жители могли пользоваться альтернативными средствами обогрева.

В регионе введены графики плановых и аварийных отключений электроэнергии. Круглосуточно работают 778 пунктов несокрушимости, из которых 101 расположен в Харькове.

Дополнительно местные власти подготовили 354 пункта обогрева, и уже развернуты 33 мобильных пункта. Их размещают в жилых кварталах, чтобы люди могли быстро добраться до них и получить необходимые услуги.

Напомним, недавно стало известно, что в Харькове объявили чрезвычайную ситуацию из-за удара РФ по ТЭЦ.

