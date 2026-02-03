Відео
Україна
Обстріли РФ по енергосистемі — скільки харків'ян без світла

Обстріли РФ по енергосистемі — скільки харків'ян без світла

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 17:54
Скільки харківʼян наразі без світла після обстрілів - дані ОВА
Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

Станом на зараз в Харкові та області близько 60% абонентів залишилися без електропостачання. Це сталося через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час брифінгу у вівторок, 3 лютого.

Читайте також:

Ситуація із енергетикою на Харківщині

"По місту Харкову та по Харківській області був комбінований масований удар — шахеди, КАБи, ракети, балістика. Під ударом була цивільна критична інфраструктура", — заявив Синєгубова.

Голова Харківської ОВА додав, що у будинках, де тимчасово відсутнє теплопостачання, буде надано електрику, щоб мешканці могли користуватися альтернативними засобами обігріву.

У регіоні запроваджено графіки планових та аварійних відключень електроенергії. Цілодобово працюють 778 пунктів незламності, з яких 101 розташований у Харкові.

Додатково місцева влада підготувала 354 пункти обігріву, і вже розгорнуто 33 мобільні пункти. Їх розміщують у житлових кварталах, щоб люди могли швидко дістатися до них і отримати необхідні послуги. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію через в удар РФ по ТЕЦ.

А до цього повідомлялось, яка ситуація у Харкові після обстрілу ТЕЦ. 

Харків Харківська область обстріли Олег Синєгубов війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
