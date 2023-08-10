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Обстрелы не утихают: в Харьковской области из-за атак оккупантов пострадали люди

10 августа 2023 09:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Обстрелы не утихают: в Харьковской области из-за атак оккупантов пострадали люди
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Враг продолжает обстреливать населенные пункты Харьковской области. За минувшие сутки из-за атак россиян были ранены два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Он отметил, что из-за обстрела села Кондрашовка в Купянском районе пострадали 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина.

"В полночь враг нанес удар по г. Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета. В 7:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом. К этой минуте информация о пострадавших не поступала", — подчеркнул Синегубов.

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Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

Кроме того, в течении суток российские оккупанты обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Под огнем армии РФ были:

  • Купянск,
  • Петропавловка,
  • Первомайское,
  • Чернещина,
  • Подолы,
  • Двуречная,
  • Масютовка и другие населенные пункты.

В результате были повреждены частные дома, хозяйственные постройки. Также произошли пожары.

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Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Олег Синегубов

Разминирование в регионе

За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 92 взрывоопасных предмета.

Ситуация на фронте

"На Купянском направлении наши защитники отбили атаки врага в районах Синковки и Ивановки. Оккупанты понесли потери", — добавил глава Харьковской ОВА.

Напомним, прокуратура и СБУ завершили специальное досудебное расследование в отношении 35-летнего командира расчета ОРВ 1-го стрелкового батальона ВС РФ с позывным "Бублик". Военнослужащий совершал сексуальное насилие в отношении мирной жительницы Изюмского района.

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