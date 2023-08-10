Обстріли не вщухають: на Харківщині через атаки окупантів є постраждалі

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області. За минулу добу через атаки росіян було поранено двоє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріли окупантів

Він зазначив, що через обстріл села Кіндрашівка, що в Куп'янському районі, постраждали 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.

"Опівночі ворог завдав удару по м. Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міськради. О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", — наголосив Синєгубов.

Наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов

Крім того, впродовж доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Під вогнем армії РФ були:

Куп'янськ,

Петропавлівка,

Першотравневе,

Чернещина,

Подоли,

Дворічна,

Масютівка та інші населені пункти.

Внаслідок цього було пошкоджено приватні оселі, господарчі споруди. Також сталися пожежі.

Наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов

Розмінування в регіоні

Протягом минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили 92 вибухонебезпечні предмети.

Ситуація на фронті

"На Куп'янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Синьківки та Іванівки. Окупанти зазнали втрат", — додав очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, прокуратура та СБУ завершили спеціальне досудове розслідування стосовно 35-річного командира розрахунку ГРВ 1-ого стрілецького батальйону ЗС РФ з позивним "Бублік". Військовослужбовець чинив сексуальне насильство щодо мирної жительки Ізюмщини.