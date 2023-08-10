Обстріли не вщухають: на Харківщині через атаки окупантів є постраждалі
Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області. За минулу добу через атаки росіян було поранено двоє людей.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли окупантів
Він зазначив, що через обстріл села Кіндрашівка, що в Куп'янському районі, постраждали 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.
"Опівночі ворог завдав удару по м. Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міськради. О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", — наголосив Синєгубов.
Крім того, впродовж доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.
Під вогнем армії РФ були:
- Куп'янськ,
- Петропавлівка,
- Першотравневе,
- Чернещина,
- Подоли,
- Дворічна,
- Масютівка та інші населені пункти.
Внаслідок цього було пошкоджено приватні оселі, господарчі споруди. Також сталися пожежі.
Розмінування в регіоні
Протягом минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили 92 вибухонебезпечні предмети.
Ситуація на фронті
"На Куп'янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Синьківки та Іванівки. Окупанти зазнали втрат", — додав очільник Харківської ОВА.
Нагадаємо, прокуратура та СБУ завершили спеціальне досудове розслідування стосовно 35-річного командира розрахунку ГРВ 1-ого стрілецького батальйону ЗС РФ з позивним "Бублік". Військовослужбовець чинив сексуальне насильство щодо мирної жительки Ізюмщини.