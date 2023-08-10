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Обстріли не вщухають: на Харківщині через атаки окупантів є постраждалі

10 серпня 2023 09:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Обстріли не вщухають: на Харківщині через атаки окупантів є постраждалі
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області. За минулу добу через атаки росіян було поранено двоє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Він зазначив, що через обстріл села Кіндрашівка, що в Куп'янському районі, постраждали 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка.

"Опівночі ворог завдав удару по м. Куп'янськ керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджено будівлю міськради. О 7:30 ворог знову обстріляв Куп'янськ, пошкоджено будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", — наголосив Синєгубов.

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Наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов

Крім того, впродовж доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Під вогнем армії РФ були:

  • Куп'янськ,
  • Петропавлівка,
  • Першотравневе,
  • Чернещина,
  • Подоли,
  • Дворічна,
  • Масютівка та інші населені пункти.

Внаслідок цього було пошкоджено приватні оселі, господарчі споруди. Також сталися пожежі.

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Наслідки обстрілів у Харківській області. Фото: Олег Синєгубов

Розмінування в регіоні

Протягом минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили 92 вибухонебезпечні предмети.

Ситуація на фронті

"На Куп'янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах Синьківки та Іванівки. Окупанти зазнали втрат", — додав очільник Харківської ОВА.

Нагадаємо, прокуратура та СБУ завершили спеціальне досудове розслідування стосовно 35-річного командира розрахунку ГРВ 1-ого стрілецького батальйону ЗС РФ з позивним "Бублік". Військовослужбовець чинив сексуальне насильство щодо мирної жительки Ізюмщини.

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