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Один из районов Харькова завтра останется без газа: адреса

Ua ru
11 ноября 2026 14:29
Где в Харькове 12 ноября не будет газа: список адресов Харьковский городской филиал "Газмережи"
Специалисты проводят ремонт сетей. Фото иллюстративное: Харьковский городской филиал "Газмережи"

В Холодногорском районе Харькова временно приостановят подачу газа из-за плановых работ на сетях. Ограничения будут действовать 12 ноября и затронут несколько десятков домов на ряде улиц и переулков. Возобновить газоснабжение смогут после завершения работ и проверки внутренних систем. Жителям рекомендуют заранее перекрыть краны перед газовыми приборами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газмережи".

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Когда отключат газ

Плановые работы на газовых сетях проведут 12 ноября 2026 года. На это время Харьковский городской филиал "Газмережи" временно приостановит газоснабжение по ряду адресов в Холодногорском районе.

Без газа останутся жители следующих домов:

  • Переулок Фастовский: дом 4.
  • Переулок Копыловский: дома 5, 11, 12.
  • Улица Бориса Шрамка: дома 31, 35, 47, 53, 55, 31-А, 31-Б, 31-В, 54.
  • Улица Сириковская: дома 3-А, 3, 5, 7, 9, 9-Б, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 36, 36-А, 46, 50, 54.
  • Переулок Новиковский: дома 3, 5, 9, 12, 14.
  • Переулок Винницкий: дома 5, 11, 11-Б, 16-А, 16.
  • Подъезд Нежинский: дома 4, 8, 9, 16, 16-А.
  • Переулок Кобзарский: дома 8, 10, 12, 16.
  • Улица Нежинская: дома 3, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 35.
  • Переулок Башлаевский: дома 5, 6-А.
  • Улица Большая Панасовская: дома 103, 108, 132, 134, 136, 144.
  • Улица Сотника Костюченко: дома 19, 29, 33, 35, 37-А, 39, 41-А, 41, 43, 47, 44, 41-В.

Когда возобновится газоснабжение

Жителей просят быть осторожными и перекрыть краны перед газовыми приборами на время отключения. Подключение домов к газовой сети состоится после завершения плановых работ. При этом специалистам необходимо будет попасть во все квартиры, чтобы проверить внутридомовые системы газоснабжения.

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Тариф на газ

Отметим, что в ноябре клиенты группы компаний "Нафтогаз Украины" будут оплачивать газ по старой цене, а именно 7,96 грн/м³ с НДС. Тарифный план "Фиксированный" действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Соответственно, 10 м³ газа будут стоить 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Плата за доставку не входит в эту сумму и взимается отдельно. Для бытовых потребителей Харькова тариф на распределение составляет 0,43 грн/м³ в месяц без НДС (0,516 грн/м³ с НДС).

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области все теплоэлектроцентрали и теплоэлектростанции получили повреждения в результате российских атак. В частности, оккупанты наносили удары по объектам энергетики ракетами "Искандер". Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов назвал эту зиму самой тяжелой из всех, которые приходилось переживать.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове временно ограничили движение транспорта на части улицы Бориса Шрамка. Проезд закрыли на участке от переулка Кристального до переулка Винницкого. Ограничение связано с работами на газовом колодце и будет действовать до 30 декабря. На данный момент водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и пользоваться прилегающими улицами.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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