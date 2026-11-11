Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: Харківська міська філія "Газмережі"

У Холодногірському районі Харкова тимчасово припинять подачу газу через планові роботи на мережах. Обмеження діятимуть 12 листопада та торкнуться кількох десятків будинків на низці вулиць і провулків. Повернути газопостачання зможуть після завершення робіт і перевірки внутрішніх систем. Мешканцям радять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

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Коли відключать газ

Планові роботи на газових мережах проведуть 12 листопада 2026 року. На цей час Харківська міська філія "Газмережі" тимчасово припинить газопостачання за низкою адрес у Холодногірському районі.

Без газу залишаться мешканці таких будинків:

Провулок Фастівський: будинок 4.

Провулок Копиловський: будинки 5, 11, 12.

Вулиця Бориса Шрамка: будинки 31, 35, 47, 53, 55, 31-А, 31-Б, 31-В, 54.

Вулиця Сіриківська: будинки 3-А, 3, 5, 7, 9, 9-Б, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 36, 36-А, 46, 50, 54.

Провулок Новиківський: будинки 3, 5, 9, 12, 14.

Провулок Вінницький: будинки 5, 11, 11-Б, 16-А, 16.

В'їзд Ніжинський: будинки 4, 8, 9, 16, 16-А.

Провулок Кобзарський: будинки 8, 10, 12, 16.

Вулиця Ніжинська: будинки 3, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 35.

Провулок Башлаївський: будинки 5, 6-А.

Вулиця Велика Панасівська: будинки 103, 108, 132, 134, 136, 144.

Вулиця Сотника Костюченка: будинки 19, 29, 33, 35, 37-А, 39, 41-А, 41, 43, 47, 44, 41-В.

Коли відновлять газопостачання

Мешканців просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами на час відключення. Підключення будинків до газової мережі відбудеться після завершення планових робіт. Водночас фахівцям потрібно буде потрапити до всіх помешкань, щоб перевірити внутрішньобудинкові системи газопостачання.

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Тариф на газ

Зазначимо, у листопаді, клієнти групи компаній "Нафтогаз України" оплачуватимуть газ за старою ціною, а саме 7,96 грн/м³ з ПДВ. Тарифний план "Фіксований" діє з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2027 року включно. Відповідно, 10 м³ газу коштуватимуть 79,60 грн, 50 м³ — 398 грн, 100 м³ — 796 грн. Плата за доставку не входить у цю суму і стягується окремо. Для побутових споживачів Харкова тариф на розподіл становить 0,43 грн/м³ на місяць без ПДВ (0,516 грн/м³ з ПДВ).

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині всі теплоелектроцентралі та теплоелектростанції зазнали пошкоджень унаслідок російських атак. Зокрема, окупанти завдавали ударів по об'єктах енергетики ракетами "Іскандер". Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов назвав цю зиму найважчою з тих, які доводилося переживати.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові тимчасово обмежили рух транспорту на частині вулиці Бориса Шрамка. Проїзд закрили на ділянці від провулка Кришталевого до провулка Вінницького. Обмеження пов’язане з роботами на газовому колодязі та діятиме до 30 грудня. На цей час водіям радять заздалегідь планувати маршрут і користуватися прилеглими вулицями.