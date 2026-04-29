Оккупанты атаковали АЗС в Харькове: последствия удара по городу

Место попадания вражеского БпЛА. Фото: Харьковская ОГА

Сегодня, 29 апреля, в Харькове зафиксировали попадание вражеского беспилотника. Удар пришелся по территории автозаправочной станции в одном из районов города. На месте работают экстренные службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Попадание в городе

Около дня российский дрон попал по АЗС в Харькове. После удара на место сразу прибыли спасатели и другие службы. Они обследуют территорию и ликвидируют последствия атаки. Данные о возможных разрушениях еще уточняются.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги, ведь угроза новых атак сохраняется.

Обстрелы области

Накануне, 28 апреля, российские войска также атаковали населенные пункты Харьковщины. Под удар попала Золочевская громада, в частности село Лютовка. Оккупанты применили управляемые авиабомбы и дроны.

Воронка возле разрушенного здания. Фото: Виктор Коваленко

В результате атак были разрушены два частных дома. Еще пять жилых зданий и хозяйственные постройки получили повреждения. Несмотря на разрушения, люди не пострадали.

Дом, который уничтожила РФ. Фото: Виктор Коваленко

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 29 апреля Харьков атаковали вражеские беспилотники. Они заходили на город сразу с нескольких направлений. В результате ударов пострадал один человек. В разных районах зафиксировали повреждения зданий и транспорта.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска атаковали Чугуев ударным беспилотником утром, 28 апреля. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.