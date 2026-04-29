Окупанти атакували АЗС у Харкові: наслідки удару по місту

Місце влучання ворожого БпЛА. Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 29 квітня, у Харкові зафіксували влучання ворожого безпілотника. Удар прийшовся по території автозаправної станції в одному із районів міста. На місці працюють екстрені служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Влучання в місті

Близько дня російський дрон поцілив по АЗС у Харкові. Після удару на місце одразу прибули рятувальники та інші служби. Вони обстежують територію та ліквідовують наслідки атаки. Дані про можливі руйнування ще уточнюються.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги, адже загроза нових атак зберігається.

Обстріли області

Напередодні, 28 квітня, російські війська також атакували населені пункти Харківщини. Під удар потрапила Золочівська громада, зокрема село Лютівка. Окупанти застосували керовані авіабомби та дрони.

Вирва біля зруйнованої будівлі. Фото: Віктор Коваленко

Унаслідок атак було зруйновано два приватні будинки. Ще п’ять житлових будівель і господарчі споруди зазнали пошкоджень. Попри руйнування, люди не постраждали.

Будинок, який знищила РФ. Фото: Віктор Коваленко

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 29 квітня Харків атакували ворожі безпілотники. Вони заходили на місто одразу з кількох напрямків. Внаслідок ударів постраждала одна людина. У різних районах зафіксували пошкодження будівель і транспорту.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська атакували Чугуїв ударним безпілотником вранці, 28 квітня. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.