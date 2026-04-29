Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Харків Окупанти атакували АЗС у Харкові: наслідки удару по місту

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 12:03
Місце влучання ворожого БпЛА. Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 29 квітня, у Харкові зафіксували влучання ворожого безпілотника. Удар прийшовся по території автозаправної станції в одному із районів міста. На місці працюють екстрені служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Влучання в місті

Близько дня російський дрон поцілив по АЗС у Харкові. Після удару на місце одразу прибули рятувальники та інші служби. Вони обстежують територію та ліквідовують наслідки атаки. Дані про можливі руйнування ще уточнюються.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги, адже загроза нових атак зберігається.

Обстріли області

Напередодні, 28 квітня, російські війська також атакували населені пункти Харківщини. Під удар потрапила Золочівська громада, зокрема село Лютівка. Окупанти застосували керовані авіабомби та дрони.

Вирва біля зруйнованої будівлі. Фото: Віктор Коваленко

Унаслідок атак було зруйновано два приватні будинки. Ще п’ять житлових будівель і господарчі споруди зазнали пошкоджень. Попри руйнування, люди не постраждали.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 29 квітня Харків атакували ворожі безпілотники. Вони заходили на місто одразу з кількох напрямків. Внаслідок ударів постраждала одна людина. У різних районах зафіксували пошкодження будівель і транспорту.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська атакували Чугуїв ударним безпілотником вранці, 28 квітня. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. 

Харків Харківська область обстріли
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації