Ракетный удар по Харькову — Терехов назвал последствия

Ракетный удар по Харькову — Терехов назвал последствия

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 20:26
Обстрел Харькова 26 января - что известно о последствиях
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: кадр из видео

В понедельник, 26 января, в Харькове прогремели взрывы. Российские войска осуществили ракетную атаку на город.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Тelegram.

Ракетний удар по Харкову — Терехов назвав наслідки - фото 1
Пост Терехова. Фото: скриншот

Обстрел Харькова

По словам Терехова, в результате обстрела зафиксированы повреждения жилых многоэтажных домов и школы в Индустриальном районе города. Одно из ракетных попаданий пришлось непосредственно на здание учебного заведения.

По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших.

Также городской голова добавил, что повреждения получил детский сад в Индустриальном районе.

Напомним, вчера российские войска обстреляли многоэтажку в Харькове.

Тогда же оккупанты атаковали дронами Слободской район города. На месте работали экстренные службы.

Харьков взрыв обстрелы Игорь Терехов война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
