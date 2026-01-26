Обстрел Харькова 26 января - что известно о последствиях

Ракетный удар по Харькову — Терехов назвал последствия
В понедельник, 26 января, в Харькове прогремели взрывы. Российские войска осуществили ракетную атаку на город.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Тelegram.
Обстрел Харькова
По словам Терехова, в результате обстрела зафиксированы повреждения жилых многоэтажных домов и школы в Индустриальном районе города. Одно из ракетных попаданий пришлось непосредственно на здание учебного заведения.
По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших.
Также городской голова добавил, что повреждения получил детский сад в Индустриальном районе.
Напомним, вчера российские войска обстреляли многоэтажку в Харькове.
Тогда же оккупанты атаковали дронами Слободской район города. На месте работали экстренные службы.
