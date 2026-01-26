Обстрел Харькова 26 января - что известно о последствиях

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: кадр из видео

В понедельник, 26 января, в Харькове прогремели взрывы. Российские войска осуществили ракетную атаку на город.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в Тelegram.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Обстрел Харькова

По словам Терехова, в результате обстрела зафиксированы повреждения жилых многоэтажных домов и школы в Индустриальном районе города. Одно из ракетных попаданий пришлось непосредственно на здание учебного заведения.

По состоянию на данный момент известно о двух пострадавших.

Также городской голова добавил, что повреждения получил детский сад в Индустриальном районе.

Напомним, вчера российские войска обстреляли многоэтажку в Харькове.

Тогда же оккупанты атаковали дронами Слободской район города. На месте работали экстренные службы.