Обстрел села Макарово, что на Харьковщине, погибла женщина, ранен мужчина

Спасатели возле уничтоженного обстрелом дома. Фото: ГСЧС

В Харьковской области российские захватчики нанесли удар по селу Макарово Золочевской общины. В результате погибла женщина, а также ранения получил мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 3 сентября.

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Российские оккупанты ударили по селу Макарово, что в Золочевской общине. Не сообщается, чем именно был нанесен удар.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела погибла 38-летняя женщина. Получил легкие ранения гражданский 59-летний мужчина", — сообщил Синегубов.

Кроме того, повреждены три частных дома, хозяйственные сооружения и энергосети.

Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Российские обстрелы Харьковщины

Российские захватчики продолжают каждый день обстреливать Харьковскую область. В частности, в результате удара по областному центру были ранены по меньшей мере 14 человек.

Россияне атаковали авиационный институт, в результате обстрела КАБом повреждено здание бассейна, сооружение электрощитовой и здание столовой и главный корпус.

Также зафиксирован удар по гаражному кооперативу в городе: горели гаражи на площади 600 квадратных метров, частично повреждены 176 гаражей, уничтожены 27 гаражей и пять автомобилей.