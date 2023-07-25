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Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область: среди раненых — ребенок

25 июля 2023 10:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область: среди раненых — ребенок
Обстрелы Харьковской области 8 июля. Иллюстративное фото: Олег Синегубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харьковской области за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты четырех районов. Речь идет о Богодуховском, Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, под огнем российской армии были следующие населенные пункты:

  • Гурьев Казачок,
  • Песчаное,
  • Волчанск,
  • Двуречная,
  • Западное,
  • Купянск и другие.

Кто пострадал

В Купянском районе в селе Песчаное был поврежден обстрелом частный дом. Пострадали две женщины 31 и 48 лет. Также получил ранения 12-летний мальчик.

Разминирование в регионе

В течении суток пиротехниками ГСЧС были обезврежены 87 взрывоопасных предметов.

Бои с оккупантами

"На Купянском направлении враг нанес авиаудары в районе населенных пунктов Терны, Ольшана и Кисловка. Наши защитники ведут бои с оккупантами и наносят врагу ощутимые потери", — добавил Синегубов.

Напомним, 22 июля враг по артиллерии, минометам и с использованием авиации массированно обстреливал населенные пункты Харьковской области. В результате атаки двое погибших и пострадавшие.

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