Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область: среди раненых — ребенок
В Харьковской области за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты четырех районов. Речь идет о Богодуховском, Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Какие населенные пункты обстреляли россияне
По его словам, под огнем российской армии были следующие населенные пункты:
- Гурьев Казачок,
- Песчаное,
- Волчанск,
- Двуречная,
- Западное,
- Купянск и другие.
Кто пострадал
В Купянском районе в селе Песчаное был поврежден обстрелом частный дом. Пострадали две женщины 31 и 48 лет. Также получил ранения 12-летний мальчик.
Разминирование в регионе
В течении суток пиротехниками ГСЧС были обезврежены 87 взрывоопасных предметов.
Бои с оккупантами
"На Купянском направлении враг нанес авиаудары в районе населенных пунктов Терны, Ольшана и Кисловка. Наши защитники ведут бои с оккупантами и наносят врагу ощутимые потери", — добавил Синегубов.
Напомним, 22 июля враг по артиллерии, минометам и с использованием авиации массированно обстреливал населенные пункты Харьковской области. В результате атаки двое погибших и пострадавшие.