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Окупанти вчергове обстріляли Харківщину: серед поранених — дитина

25 липня 2023 10:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти вчергове обстріляли Харківщину: серед поранених — дитина
Обстріл Харківщини 8 липня. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Харківщині протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти чотирьох районів. Йдеться про Богодухівський, Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Які населені пункти обстріляли росіяни

За його словами, під вогнем російської армії були такі населені пункти:

  • Гур’їв Козачок,
  • Піщане,
  • Вовчанськ,
  • Дворічна,
  • Западне,
  • Куп’янськ та інші.

Хто постраждав

У Куп'янському районі в селі Піщане було пошкоджено обстрілом приватну оселю. Постраждали дві жінки 31 та 48 років. Також зазнав поранень 12-річний хлопчик. 

Розмінування в регіоні

Впродовж доби піротехніками ДСНС було знешкоджено 87 вибухонебезпечних предметів.

Бої з окупантами

"На Куп'янському напрямку ворог завдав авіаударів в районі населених пунктів Терни, Вільшана та Кислівка. Наші захисники ведуть бої з окупантами та завдають ворогу відчутних втрат", — додав Синєгубов. 

Нагадаємо, 22 липня ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківської області. Внаслідок атаки є двоє загиблих та постраждалі.

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