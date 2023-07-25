Окупанти вчергове обстріляли Харківщину: серед поранених — дитина

Обстріл Харківщини 8 липня. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов

На Харківщині протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти чотирьох районів. Йдеться про Богодухівський, Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, під вогнем російської армії були такі населені пункти:

Гур’їв Козачок,

Піщане,

Вовчанськ,

Дворічна,

Западне,

Куп’янськ та інші.

Хто постраждав

У Куп'янському районі в селі Піщане було пошкоджено обстрілом приватну оселю. Постраждали дві жінки 31 та 48 років. Також зазнав поранень 12-річний хлопчик.

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Впродовж доби піротехніками ДСНС було знешкоджено 87 вибухонебезпечних предметів.

Бої з окупантами

"На Куп'янському напрямку ворог завдав авіаударів в районі населених пунктів Терни, Вільшана та Кислівка. Наші захисники ведуть бої з окупантами та завдають ворогу відчутних втрат", — додав Синєгубов.

Нагадаємо, 22 липня ворог з артилерії, мінометів та з використанням авіації масовано обстрілював населені пункти Харківської області. Внаслідок атаки є двоє загиблих та постраждалі.