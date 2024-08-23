В поселке Казачья Лопань под завалами здания поселкового совета обнаружили тела двух погибших от российского обстрела

Завалы после обстрела поселка Казачья Лопань. Фото: ГУНП в Харьковской области

Вечером в четверг, 22 августа, завершились вторые сутки поисковой операции в поселке Казачья Лопань Харьковской области. Под завалами обнаружили двоих погибших.

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

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Результаты поисковой операции

Спасатели ГСЧС разбирали завалы местной администрации в течение всего дня. Им помогали местные жители, староста и работники Дергачевского городского совета. Привлечь к поисковым работам спецтехнику не удалось из-за чрезвычайной активности вражеских FPV-дронов и угрозы артиллерийских ударов.

"Во время поисковых работ были обнаружены тела двух местных жительниц, которые помогали в работе старостинского округа. Основная задача теперь — деблокировать их и передать родным для захоронения", — отметил глава ГВА.

Что известно об ударе по Казачьей Лопани

Днем в среду, 21 августа, российские оккупанты обстреляли поселок Казачья Лопань Харьковской области. В результате удара получило повреждения здание сельского совета. Под завалами искали трех человек, которые в момент атаки находились в подвальном помещении здания. Одну женщину спасатели вызволили из-под руин в тот же день.