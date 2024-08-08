В Харькове вечером 8 августа произошел взрыв

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: depositphotos

В Харькове вечером в четверг, 8 августа, раздался взрыв. Враг, вероятно, ударил по городу авиационной бомбой.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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"В Харькове был слышен взрыв, находитесь в безопасных местах", — пишут мониторинговые каналы.

По состоянию на 23:15 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Ранее воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.