В Харькове вечером 8 августа произошел взрыв

В Харькове был слышен взрыв
8 августа 2024 23:10
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: depositphotos
В Харькове вечером в четверг, 8 августа, раздался взрыв. Враг, вероятно, ударил по городу авиационной бомбой.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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"В Харькове был слышен взрыв, находитесь в безопасных местах", — пишут мониторинговые каналы.
По состоянию на 23:15 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
Ранее воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.
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