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Оккупанты снова атаковали Харьковщину — есть пострадавшие

4 июля 2024 13:48
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Враг обстрелял Харьковщину 4 июля — есть раненые
Спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате вражеской атаки на Харьковщину. Фото: ГСЧС Харьковщина
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Враг не перестает обстреливать Харьковскую область. В результате атаки на регион 4 июля пострадали четыре человека и была разрушена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в четверг, 4 июля.

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Последствия атаки на Харьковщину

Утром 4 июля враг обстрелял прифронтовые территории — г.Купянск и с.Глушковка Куриловской громады Купянского района.

Атака в Харьковской области 4 июля
Последствия вражеской атаки Харьковщины 4 июля. Фото: ГСЧС Харьковщины

В результате вражеских ударов по Харьковщине четыре человека получили ранения. Также разрушена гражданская инфраструктура региона.

"В райцентре полностью разрушен частный дом на левом берегу р. Оскол. Произошел пожар, который спасатели ликвидировали. Обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

Россияне обстреляли Харьковскую область.
Повреждение в результате вражеских обстрелов в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковщины

В селе Глушковка пострадали четверо гражданских граждан. Также захватчикам удалось разрушить шесть частных домов, два хозяйственных постройки. Еще восемь частных домов и девять хозяйственных построек — повреждены.
В населенном пункте возник пожар общей площадью более 220 квадратных метров, который спасателям ГСЧС удалось ликвидировать.

Напомним, 3 июля россияне ударили по Харькову. В результате вражеского обстрела Харькова пострадали 14 человек.

Раньше мы писали, что россияне модифицировали авиационные бомбы ФАБ-500. Теперь они достают до любой точки Харькова.

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