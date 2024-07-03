У Харкові поранено дитину через обстріл 3 липня

Рятувальники на місці удару. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські загарбники у середу, 3 липня, вчергове обстріляли Харків. Внаслідок ворожого удару зруйновано кілька будинків, з-під завалів дістали дитину.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Удар по Харкову 3 липня

"Внаслідок ворожого удару по Харкову зруйновано два приватних будинки. Підрозділи ДСНС врятували дитину", — йдеться у повідомленні.

Також за іншою адресою виникло загоряння трави.

Скриншот допису Синєгубова

О 16:45 Синєгубов уточнив, що наразі відомо про чотирьох постраждалих: восьмирічного хлопчика, 74-річну жінку та 75-річного чоловіка — усі ушпиталені. Також на місці медики надали допомогу ще одному 38-річному чоловіку.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вдень 3 липня у Харкові пролунали потужні вибухи. Ворог вдарив щонайменше трьома КАБами по Київському району.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу Дніпра кількість постраждалих зросла до 39 людей. Ліквідація наслідків атаки на місто триває.