Ворог обстріляв Харківщину 4 липня — є поранені

Рятувальники ліквідують пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки на Харківщину. Фото: ДСНС Харківщина

Ворог не припиняє обстрілювати Харківську область. Внаслідок атаки на регіон 4 липня постраждало четверо людей та була зруйнована цивільна інфраструктура.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у четвер, 4 липня.

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Вранці 4 липня ворог вкотре обстріляв прифронтові території — м.Куп’янськ та с.Глушківка Курилівської громади Куп’янщини.

Наслідки ворожої атаки на Харківщині 4 липня. Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок ворожих ударів по Харківщині четверо людей зазнали поранень. Також зруйнована цивільна інфраструктура регіону.

"У райцентрі повністю зруйновано приватний будинок на лівому березі р.Оскіл. Сталася пожежа, яку рятувальники ліквідували. Обійшлося без постраждалих", — йдеться в повідомленні.

Пошкодження внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині. Фото: ДСНС Харківщини

У селі Глушківка постраждали четверо цивільних громадян. Також загарбникам вдалося зруйнувати шість приватних будинків, дві господарчі споруди. Ще вісім приватних будинків та дев'ять господарчих споруд — пошкоджено.

У населеному пункті виникла пожежа загальною площею понад 220 квадратних метрів, яку рятувальникам ДСНС вдалося ліквідували.

Нагадаємо, 3 липня росіяни вдарили по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали 14 осіб.

Раніше ми писали, що росіяни модифікували авіаційні бомби ФАБ-500. Тепер вони дістають до будь-якої точки Харкова.