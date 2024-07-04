Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти знову атакували Харківщину — є постраждалі arrow

Окупанти знову атакували Харківщину — є постраждалі

4 липня 2024 13:48
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ворог обстріляв Харківщину 4 липня — є поранені
Рятувальники ліквідують пожежу, яка виникла внаслідок ворожої атаки на Харківщину. Фото: ДСНС Харківщина
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Ворог не припиняє обстрілювати Харківську область. Внаслідок атаки на регіон 4 липня постраждало четверо людей та була зруйнована цивільна інфраструктура. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у четвер, 4 липня. 

Читайте також:

Наслідки атаки на Харківщину 

Вранці 4 липня ворог вкотре обстріляв прифронтові території — м.Куп’янськ та с.Глушківка Курилівської громади Куп’янщини.

Атака на Харківщині 4 липня
Наслідки ворожої атаки на Харківщині 4 липня. Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок ворожих ударів по Харківщині четверо людей зазнали поранень. Також зруйнована цивільна інфраструктура регіону.

"У райцентрі повністю зруйновано приватний будинок на лівому березі р.Оскіл. Сталася пожежа, яку рятувальники ліквідували. Обійшлося без постраждалих", — йдеться в повідомленні.

Росіяни обстріляли Харківську область.
Пошкодження внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині. Фото: ДСНС Харківщини

У селі Глушківка постраждали четверо цивільних громадян. Також загарбникам вдалося зруйнувати шість приватних будинків, дві господарчі споруди. Ще вісім приватних будинків та дев'ять господарчих споруд — пошкоджено. 
У населеному пункті виникла пожежа загальною площею понад 220 квадратних метрів, яку рятувальникам ДСНС вдалося ліквідували.

Нагадаємо, 3 липня росіяни вдарили по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали 14 осіб.

Раніше ми писали, що росіяни модифікували авіаційні бомби ФАБ-500. Тепер вони дістають до будь-якої точки Харкова.

війна Харківська область обстріли окупанти Куп'янськ інфраструктура війна в Україні атака поранення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо