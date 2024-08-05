Серия взрывов в Харькове сейчас 5 августа - подробности атаки России

Мощный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: росСМИ

Серия взрывов в Харькове сейчас 5 августа прогремела во время воздушной тревоги, которую объявили из-за угрозы атаки ударными беспилотниками. Перед этим харьковские стражи порядка призвали не покидать укрытие и сообщать полицию о попадании.

О взрывах сообщает издание "Общественное. Харьков" в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Харькове ночью 5 августа

По данным СМИ, в Харькове была слышна серия взрывов.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Общественное. Харьков"

Незадолго до этого начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил о движении "шахедов" в сторону Харькова.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Сергея Мельника

Также в полиции Харьковской области призвали местных не покидать укрытие и сообщать правоохранителям о попадании. Также жителей просят не снимать работу сил ПВО.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Полиции Харьковской области"

В половине областей продолжается воздушная тревога в связи с атакой ударных дронов России.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...