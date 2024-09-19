Уничтожена вражеская гаубица "МСТА-С" на Харьковщине — в ДШВ показали кадры удара

Военные показали кадры уничтожения вражеской гаубицы "МСТА-С" в Харьковской области
19 сентября 2024 18:18
Уничтожение вражеской техники в Харьковской области Фото: скриншот с видео
Военные продолжают эффектно уничтожать технику российских оккупантов. Бойцы РУБпАК 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады продемонстрировали кадры уничтожения самоходной гаубицы 2С19 "МСТА-С".
Об этом сообщила пресс-служба бригады в четверг, 19 сентября.
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На Боровском направлении бойцы РУБпАК 77 отдельной аэромобильной бригады Приднепровья уничтожить самоходную гаубицу 2С19 "МСТА-С".
"Феерическую детонацию боекомплекта внутри уничтоженной техники зафиксировал дрон-разведчик", — говорится в сообщении.
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