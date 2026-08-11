Сколько переселенцев проживает в Харькове на постоянной основе

Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

С начала полномасштабного вторжения Харьков стал убежищем для многих людей, вынужденных покинуть свои дома. Сюда переезжали жители области и других регионов Украины. Для многих из них город стал новым постоянным местом жительства.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

Число переселенцев

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что сейчас в городе на постоянной основе проживают более 217 тысяч человек, переехавших из-за войны. Среди них — около 14,5 тысяч детей, которые учатся в местных школах. Он отметил, что не считает уместным называть этих людей "вынужденными переселенцами", ведь многие из них уже давно живут в Харькове.

"Мне не нравится эта терминология. Мы делаем все возможное, чтобы эти люди, которые были вынуждены переехать в другие города, в том числе и в Харьков. В целом у нас сегодня более 217 тысяч человек проживают на постоянной основе в Харькове — так называемые вынужденные переселенцы, среди которых 14,5 тысячи детей, которые учатся в наших школах", — сказал городской голова.

Интеграция в сообщество

По словам Терехова, люди, переехавшие в Харьков, уже стали частью городского сообщества. Он подчеркнул, что власти должны помочь им как можно быстрее адаптироваться и полноценно интегрироваться в жизнь города.

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"Они уже харьковчане, и я считаю, что мы, как городские власти, должны сделать все, чтобы они как можно быстрее интегрировались в общество и стали настоящими харьковчанами", — подчеркнул Терехов.

Помощь переселенцам

Отметим, что в городе также работают гуманитарные хабы, где переселенцы могут получить гуманитарную, юридическую и психологическую помощь. Во всех районах Харькова организованы пункты выдачи горячего питания — там бесплатно можно получить полноценный обед.

Дополнительную поддержку внутренне перемещенным лицам оказывают благотворительные и общественные организации. В частности, в июле переселенцы получили 857 медицинских ваучеров номиналом по 2 тысячи гривен каждый. Их можно использовать для приобретения лекарств.

Как сообщали Новини.LIVE, один год работы на прифронтовых территориях должен засчитываться как два года страхового стажа. Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов отметил, что особый порядок исчисления страхового стажа должен стать одной из ключевых государственных гарантий для людей, которые ежедневно работают в зоне постоянной опасности.

Также Новини.LIVE писали, что Ассоциация прифронтовых городов и общин под руководством Игоря Терехова подготовила и передала Кабинету Министров пакет из 130 законодательных и бюджетных инициатив. По словам председателя АПМГ, одним из ключевых приоритетов государственной политики во время войны должно стать благосостояние украинцев.