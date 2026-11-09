Опыт Харькова в организации работы городских служб заслуживает изучения: эксперт

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Решения, реализованные в Харькове под руководством мэра Игоря Терехова, могут оказаться полезными для Киева и других украинских городов. Речь идет не только о бесплатном общественном транспорте, но и об организации работы городских служб, оперативном реагировании на последствия обстрелов и обеспечении стабильной работы критически важной инфраструктуры.

Такое мнение высказал военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов, комментируя инициативу о введении бесплатного проезда в муниципальном транспорте столицы, передает Новини.LIVE.

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Сазонов рассказал, какие решения Терехова стоит перенять Киеву

Сазонов обратил внимание, что среди предложенных для Киева моделей поддержки горожан был выбран именно харьковский опыт, который уже несколько лет применяется на практике.

"Там похожая программа бесплатного муниципального транспорта действует с начала полномасштабного вторжения. Её ввели по инициативе мэра, и она охватывает не только наземный транспорт, но и метро. И действительно, она очень неплохо себя зарекомендовала. Хотя и финансируется не из государственного, а из городского бюджета", — отметил Сазонов.

В то же время, по его мнению, Киеву стоит присмотреться и к другим решениям, которые были внедрены в Харькове под руководством Игоря Терехова.

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"В частности, на работу ситуационного центра, которая позволяет координировать деятельность всех городских служб для ускорения ликвидации последствий обстрелов. Или на организацию системы работы энергообъектов и критической инфраструктуры", — написал военный.

Он также сравнил условия, в которых работают коммунальные службы двух городов, обратив внимание на интенсивность обстрелов.

"Ударов там гораздо больше, чем в Киеве, и в режиме "чрезвычайной ситуации" почти полуторамиллионный город живет не первый год. Впрочем, ситуация с предоставлением коммунальных услуг населению ощутимо лучше", — считает эксперт.

По его мнению, опыт команды Терехова заслуживает внимания не только столичных властей, но и правительства, поскольку соответствующие решения могут быть полезны для других украинских общин.

"При всей остроте нынешних "киевских дискуссий" я убежден, что решения, внедренные в Харькове командой Терехова, были бы уместны и для Киева, и для других городов Украины. Стоило бы присмотреться к ним и правительству, чтобы успешный опыт можно было масштабировать на другие общины страны", — подытожил Сазонов.

Как писали Новини.LIVE, с приближением холодов оккупанты активизируют атаки на критическую инфраструктуру Харькова, в частности на энергетические и теплоснабжающие объекты. По словам мэра Игоря Терехова, после очередного удара часть домов осталась без отопления, однако большинство домов удалось обеспечить теплом, водой и светом. Для координации восстановительных работ в городе возобновил работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Также Терехов призвал ввести новые стандарты строительства для прифронтовых городов, которые будут учитывать риски безопасности и предусматривать автономное обеспечение теплом, водой и электроэнергией. По его словам, новые здания должны быть более защищенными, технологичными и способными функционировать даже в случае повреждения критически важной инфраструктуры. В качестве примера такого подхода Терехов привел проект восстановления Северной Салтовки, который предусматривает, в частности, обустройство подземного защитного пространства на 2200 человек.