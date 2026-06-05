Орешником по Киеву: на Харьковщине задержали предательницу

Последствия удара Орешником. Фото: скришот из видео

На Харьковщине разоблачили женщину, которая распространяла российскую пропаганду в интернете. Она публично призывала к ракетным ударам по Киеву. Также фигурантка поддерживала идеи уничтожения украинских государственных институтов.

Об этом сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает Новини.LIVE.

Призывы к ударам

По данным следствия, 57-летняя жительница Чугуевского района с лета 2024 года регулярно распространяла антиукраинские материалы. Она оставляла комментарии в пророссийских Telegram-каналах и поддерживала кремлевские нарративы. Женщина призывала российские войска наносить удары по правительственному кварталу в Киеве и ликвидировать украинское руководство. Для этого она упоминала использование российской баллистической ракеты "Орешник". СБУ установила, что ее высказывания имели системный характер и повторялись в течение длительного времени. Лингвистическая экспертиза подтвердила противоправное содержание этих заявлений.

Задержанная предательница. Фото: Служба безопасности Украины

Что грозит

Женщине сообщили о подозрении по статьям о призывах к насильственной смене власти, совершенные повторно. Дело уже передано в суд. Ей грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие предатели

Ранее на Харьковщине разоблачили мужчину, который работал на российские спецслужбы и собирал данные об украинских позициях. Его действия, по версии правоохранителей, могли быть использованы для корректировки вражеских ударов по прифронтовым районам. По информации следствия, 43-летний житель Харьковского района через Telegram вышел на связь с представителем ФСБ. Он передавал координаты мест дислокации украинских военных, техники и позиций ПВО. Информацию присылал в виде сообщений, фото, видео и отметок на онлайн-картах. Для сбора данных мужчина передвигался по району пешком и общественным транспортом, фиксируя объекты, которые могли представлять интерес для врага. За сотрудничество ему обещали возможность выезда в РФ и "комфортные условия" после переезда.

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Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обыска изъяли телефон с доказательствами контактов с российскими кураторами. Ему инкриминируют государственную измену в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права залога.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области СБУ разоблачила еще одного несовершеннолетнего агента РФ, который помогал врагу готовить удары по региону. Юношу задержали во время сбора данных о технике Сил обороны. Задержанным оказался 16-летний ученик местной школы. Следствие установило, что российские спецслужбы завербовали его через Telegram-каналы, где парень искал возможность быстрого заработка.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области разоблачили предателя, который участвовал в боевых действиях на стороне российских оккупантов. Фигурант призывал уничтожать население Украины. Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 29-летнему мужчине по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационистской деятельности.