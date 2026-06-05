Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Орешником по Киеву: на Харьковщине задержали предательницу

Орешником по Киеву: на Харьковщине задержали предательницу

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 14:18
Орешником по Киеву: на Харьковщине задержали предательницу
Последствия удара Орешником. Фото: скришот из видео

На Харьковщине разоблачили женщину, которая распространяла российскую пропаганду в интернете. Она публично призывала к ракетным ударам по Киеву. Также фигурантка поддерживала идеи уничтожения украинских государственных институтов.

Об этом сообщил спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает Новини.LIVE.

Призывы к ударам

По данным следствия, 57-летняя жительница Чугуевского района с лета 2024 года регулярно распространяла антиукраинские материалы. Она оставляла комментарии в пророссийских Telegram-каналах и поддерживала кремлевские нарративы. Женщина призывала российские войска наносить удары по правительственному кварталу в Киеве и ликвидировать украинское руководство. Для этого она упоминала использование российской баллистической ракеты "Орешник". СБУ установила, что ее высказывания имели системный характер и повторялись в течение длительного времени. Лингвистическая экспертиза подтвердила противоправное содержание этих заявлений.

На Харківщині жінка закликала до ударів по Україні
Задержанная предательница. Фото: Служба безопасности Украины

Что грозит

Женщине сообщили о подозрении по статьям о призывах к насильственной смене власти, совершенные повторно. Дело уже передано в суд. Ей грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Другие предатели

Ранее на Харьковщине разоблачили мужчину, который работал на российские спецслужбы и собирал данные об украинских позициях. Его действия, по версии правоохранителей, могли быть использованы для корректировки вражеских ударов по прифронтовым районам. По информации следствия, 43-летний житель Харьковского района через Telegram вышел на связь с представителем ФСБ. Он передавал координаты мест дислокации украинских военных, техники и позиций ПВО. Информацию присылал в виде сообщений, фото, видео и отметок на онлайн-картах. Для сбора данных мужчина передвигался по району пешком и общественным транспортом, фиксируя объекты, которые могли представлять интерес для врага. За сотрудничество ему обещали возможность выезда в РФ и "комфортные условия" после переезда.

Читайте также:

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обыска изъяли телефон с доказательствами контактов с российскими кураторами. Ему инкриминируют государственную измену в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права залога.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области СБУ разоблачила еще одного несовершеннолетнего агента РФ, который помогал врагу готовить удары по региону. Юношу задержали во время сбора данных о технике Сил обороны. Задержанным оказался 16-летний ученик местной школы. Следствие установило, что российские спецслужбы завербовали его через Telegram-каналы, где парень искал возможность быстрого заработка.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области разоблачили предателя, который участвовал в боевых действиях на стороне российских оккупантов. Фигурант призывал уничтожать население Украины. Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 29-летнему мужчине по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационистской деятельности.

СБУ Харьковская область госизмена
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации