Орєшніком по Києву: на Харківщині затримали зрадницю

Наслідки удару Орєшніком. Фото: скришот з відео

На Харківщині викрили жінку, яка поширювала російську пропаганду в інтернеті. Вона публічно закликала до ракетних ударів по Києву. Також фігурантка підтримувала ідеї знищення українських державних інституцій.

Про це повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Новини.LIVE.

Заклики до ударів

За даними слідства, 57-річна мешканка Чугуївського району з літа 2024 року регулярно поширювала антиукраїнські матеріали. Вона залишала коментарі у проросійських Telegram-каналах і підтримувала кремлівські наративи. Жінка закликала російські війська завдавати ударів по урядовому кварталу в Києві та ліквідувати українське керівництво. Для цього вона згадувала використання російської балістичної ракети "Орєшнік". СБУ встановила, що її висловлювання мали системний характер і повторювалися протягом тривалого часу. Лінгвістична експертиза підтвердила протиправний зміст цих заяв.

Затримана зрадниця. Фото: Служба безпеки України

Що загрожує

Жінці повідомили про підозру за статтями про заклики до насильницької зміни влади, вчинені повторно. Справу вже передано до суду. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші зрадники

Раніше на Харківщині викрили чоловіка, який працював на російські спецслужби та збирав дані про українські позиції. Його дії, за версією правоохоронців, могли бути використані для коригування ворожих ударів по прифронтових районах. За інформацією слідства, 43-річний мешканець Харківського району через Telegram вийшов на зв’язок із представником ФСБ. Він передавав координати місць дислокації українських військових, техніки та позицій ППО. Інформацію надсилав у вигляді повідомлень, фото, відео та позначок на онлайн-картах. Для збору даних чоловік пересувався районом пішки та громадським транспортом, фіксуючи об’єкти, які могли становити інтерес для ворога. За співпрацю йому обіцяли можливість виїзду до РФ та "комфортні умови" після переїзду.

Читайте також:

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуку вилучили телефон із доказами контактів із російськими кураторами. Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині СБУ викрила ще одного неповнолітнього агента РФ, який допомагав ворогу готувати удари по регіону. Юнака затримали під час збору даних про техніку Сил оборони. Затриманим виявився 16-річний учень місцевої школи. Слідство встановило, що російські спецслужби завербували його через Telegram-канали, де хлопець шукав можливість швидкого заробітку.

Також Новини.LIVE писали, що у Харківській області викрили зрадника, який брав участь у бойових діях на боці російських окупантів. Фігурант закликав знищувати населення України. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності.