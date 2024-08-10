В Харькове вечером 10 августа взрывы - Россия атаковала город

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: depositphotos

В Харькове вечером в субботу, 10 августа, была слышна серия взрывов. Вероятно, они произошли за пределами города.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове 10 августа

Воздушные силы предупреждали о движении российских ударных дронов через Запорожскую область на Харьковщину.

Скриншот поста Воздушных сил

Позже появилась еще одна группа вражеских беспилотников в направлении Днепропетровской области.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 23:10 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.