В Харькове вечером 10 августа взрывы - Россия атаковала город

В Харькове прозвучала серия взрывов
10 августа 2024 23:03
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: depositphotos
В Харькове вечером в субботу, 10 августа, была слышна серия взрывов. Вероятно, они произошли за пределами города.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Читайте также:
Взрывы в Харькове 10 августа
Воздушные силы предупреждали о движении российских ударных дронов через Запорожскую область на Харьковщину.
Позже появилась еще одна группа вражеских беспилотников в направлении Днепропетровской области.
Отметим, что по состоянию на 23:10 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.
Читайте Новини.LIVE!