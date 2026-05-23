Передал данные о ВСУ: харьковчанин проведет пять лет в тюрьме

Передал данные о ВСУ: харьковчанин проведет пять лет в тюрьме

Дата публикации 23 мая 2026 16:25
Мужчине вручают подозрение. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

В Харькове суд вынес приговор мужчине, который через Telegram передавал информацию о расположении украинских военных и блокпостов. За распространение данных о ВСУ он получил пять лет лишения свободы.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на материалы Единого государственного реестра досудебного расследования.

Сдавал блок посты в Telegram

По данным суда, обвиняемый является уроженцем Амурской области РФ и имеет украинское гражданство. Последние годы он проживал в Харькове. Следствие установило, что летом 2022 года мужчина собирал информацию о расположении украинских военных объектов и передавал ее через Telegram другому лицу.

В частности, 1 июля 2022 года он зафиксировал местоположение блокпоста ВСУ вблизи дорожной развязки на Харьковщине, после чего переслал эти данные через мессенджер.

Позже, 6 августа, мужчина передал информацию о местоположении одной из воинских частей в Харькове. А уже 30 августа во время сбора новых данных об украинских военных его задержали сотрудники СБУ.

Читайте также:

Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, через которые фигурант переписывался в Telegram и передавал информацию о ВСУ. Следователи также получили доказательства благодаря негласным следственным действиям и перехвату сообщений.

Какое наказание за распространение информации о ВСУ

В суде обвиняемый полностью признал вину и заявил о раскаянии. Также он перечислил 200 тысяч гривен на поддержку ВСУ. Впрочем, суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины - распространение информации о расположении Вооруженных сил Украины в условиях военного положения. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, а также взыскали с обвиняемого более 5,6 тысячи гривен расходов на проведение экспертиз.

Харьковчанка оправдывала удары РФ

Ранее в Харькове суд вынес приговор местной жительнице, которая в Telegram распространяла пророссийские сообщения, оправдывала агрессию РФ и отрицала российские удары по украинским городам. В своих сообщениях она перекладывала ответственность за обстрелы на Украину. В частности, она писала, что удары по Харькову якобы были "внутренними зачистками", а обстрелы энергетической инфраструктуры и жилых домов называла "провокациями". В материалах дела также упоминаются ее комментарии о ракетном ударе по детской больнице "Охматдет", где она утверждала о "самоприлете".

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который, по данным следствия, вместе с сообщником вывез пограничника из района боевых действий на Купянском направлении и получил за это 4500 долларов.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что в Харькове сообщили о подозрении депутату городского совета. Его считают причастным к организации незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. "Тур" в Румынию он продавал за 17 тысяч долларов, а маршрут пролегал через Киев и Одесскую область.

ВСУ тюрьма госизмена Новости Харькова судебные решения
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
