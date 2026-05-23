Передав дані про ЗСУ: харків’янин проведе п’ять років у в’язниці

Чоловіку вручають підозру. Фото ілюстративне: Харківська обласна прокуратура

У Харкові суд виніс вирок чоловіку, який через Telegram передавав інформацію про розташування українських військових та блокпостів. За поширення даних про ЗСУ він отримав п’ять років позбавлення волі.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на матеріали Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Здавав блок пости в Telegram

За даними суду, обвинувачений є уродженцем Амурської області РФ та має українське громадянство. Останні роки він проживав у Харкові. Слідство встановило, що влітку 2022 року чоловік збирав інформацію про розташування українських військових об’єктів та передавав її через Telegram іншій особі.

Зокрема, 1 липня 2022 року він зафіксував місце розташування блокпоста ЗСУ поблизу дорожньої розв’язки на Харківщині, після чого переслав ці дані через месенджер.

Пізніше, 6 серпня, чоловік передав інформацію про місце розташування однієї з військових частин у Харкові. А вже 30 серпня під час збору нових даних про українських військових його затримали співробітники СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефони, через які фігурант листувався у Telegram та передавав інформацію про ЗСУ. Слідчі також отримали докази завдяки негласним слідчим діям та перехопленню повідомлень.

Яке покарання за поширення інформації про ЗСУ

У суді обвинувачений повністю визнав провину та заявив про каяття. Також він перерахував 200 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Втім, суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 114-2 КК України — поширення інформації про розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, а також стягнули з обвинуваченого понад 5,6 тисячі гривень витрат на проведення експертиз.

Харків'янка виправдовувала удари РФ

Раніше у Харкові суд виніс вирок місцевій мешканці, яка у Telegram поширювала проросійські дописи, виправдовувала агресію РФ та заперечувала російські удари по українських містах. У своїх повідомленнях вона перекладала відповідальність за обстріли на Україну. Зокрема, вона писала, що удари по Харкову нібито були "внутрішніми зачистками", а обстріли енергетичної інфраструктури та житлових будинків називала "провокаціями". У матеріалах справи також згадуються її коментарі про ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит", де вона стверджувала про "самоприліт".

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові суд виніс вирок чоловіку, який, за даними слідства, разом зі спільником вивіз прикордонника із району бойових дій на Куп’янському напрямку та отримав за це 4500 доларів.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що у Харкові повідомили про підозру депутату міської ради. Його вважають причетним до організації незаконного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. "Тур" до Румунії він продавав за 17 тисяч доларів, а маршрут пролягав через Київ та Одеську область.