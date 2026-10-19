Судебное заседание. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области суд вынес приговор мужчине, который заманил двух маленьких девочек в заброшенное здание под предлогом игры. Там он совершил сексуальное насилие в отношении одного из детей. Об инциденте стало известно после того, как девочка рассказала обо всём матери. В ходе рассмотрения дела обвиняемый признал свою вину и был приговорен к тюремному заключению.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Насилие над ребенком

В начале июня 2026 года в одном из населенных пунктов недалеко от Харькова две девочки в возрасте пяти и шести лет играли на детской площадке. К ним подошел 31-летний житель соседнего поселка и предложил вместе поиграть. Дети согласились, после чего мужчина завел их в заброшенное здание неподалеку. Там он совершил действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки. Все происходило в присутствии ее шестилетней подруги.

Из-за маленького возраста потерпевшая не понимала, что именно с ней произошло, и восприняла действия незнакомца как часть игры. Когда девочка вернулась домой, она рассказала о случившемся матери. Женщина сразу обратилась в полицию.

Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в сексуальном насилии в отношении малолетнего ребенка.

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Наказание для мужчины

В ходе расследования суд сначала поместил подозреваемого под стражу, но разрешил ему выйти после внесения залога в размере 99 840 гривен. Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию.

Прокурор настаивал, что в деле о сексуальном насилии в отношении ребенка мужчина не должен иметь возможности освободиться под залог. Апелляционный суд поддержал позицию обвинения и оставил подозреваемого под стражей без права внесения залога. В ходе судебного разбирательства 31-летний мужчина полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства преступления.

Суд признал его виновным по части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины — сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Мужчине назначили пять лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет оставаться под стражей.

Другие случаи насилия над детьми

В Лозовском районе Харьковской области мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении собственной 16-летней дочери. По данным следствия, в 2025 году он неоднократно совершал преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пользовался тем, что из-за нарушений интеллектуального развития девушка не могла в полной мере осознавать его действия и сопротивляться. Насилие происходило, когда жены и других четырёх детей не было дома.

В результате насилия девушка забеременела и в марте 2026 года родила недоношенного ребенка. Через месяц младенец умер от осложнений со здоровьем. О преступлении правоохранители узнали после вызова скорой помощи. В ходе расследования также выяснилось, что дети жили в ненадлежащих условиях, поэтому четырёх несовершеннолетних изъяли из семьи и передали в патронатную семью. В суде отец полностью признал свою вину. Ему назначили максимальное наказание, предусмотренное соответствующей санкцией статьи, — 12 лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области апелляционный суд оставил без изменений приговор мужчине, осужденному за изнасилование несовершеннолетней. Нападение на 17-летнюю девушку произошло в Змееве, когда она вечером возвращалась домой. Мужчина проведет за решеткой девять лет.

Также Новини.LIVE писали, что в Берестинском районе Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. Известно, что 61-летний нападавший заметил девочку, которая шла в магазин. Подозреваемый подошел к ребенку и схватил ее обеими руками. После этого он начал силой обнимать девочку, целовать и облизывать ей лицо.