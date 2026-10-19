Судове засідання. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині суд виніс вирок чоловіку, який заманив двох маленьких дівчаток до покинутої будівлі під приводом гри. Там він вчинив сексуальне насильство щодо однієї з дітей. Про подію стало відомо після того, як дівчинка розповіла все матері. Під час розгляду справи обвинувачений визнав свою вину та отримав тюремний строк.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Насильство над дитиною

На початку червня 2026 року в одному з населених пунктів поблизу Харкова двоє дівчаток віком п'ять і шість років гралися на дитячому майданчику. До них підійшов 31-річний мешканець сусіднього селища та запропонував разом погратися. Діти погодилися, після чого чоловік завів їх до покинутої будівлі неподалік. Там він вчинив дії сексуального характеру щодо п'ятирічної дівчинки. Усе відбувалося в присутності її шестирічної подруги.

Через маленький вік потерпіла не розуміла, що саме з нею сталося, та сприйняла дії незнайомця як частину гри. Коли дівчинка повернулася додому, вона розповіла про подію матері. Жінка одразу звернулася до поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру в сексуальному насильстві щодо малолітньої дитини.

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Покарання для чоловіка

Під час розслідування суд спочатку відправив підозрюваного під варту, але дозволив йому вийти після внесення застави в розмірі 99 840 гривень. Прокуратура не погодилася з таким рішенням та подала апеляцію.

Прокурор наполягав, що у справі про сексуальне насильство щодо дитини чоловік не повинен мати можливості звільнитися під заставу. Апеляційний суд підтримав позицію обвинувачення та залишив підозрюваного під вартою без права внесення застави. Під час судового розгляду 31-річний чоловік повністю визнав свою вину та підтвердив обставини злочину.

Суд визнав його винним за частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди. Чоловіку призначили п'ять років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.

Інші випадки насильства над дітьми

У Лозівському районі Харківської області чоловіка засудили до 12 років ув'язнення за сексуальне насильство щодо власної 16-річної доньки. За даними слідства, у 2025 році він неодноразово вчиняв злочини, коли перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік користувався тим, що через порушення інтелектуального розвитку дівчина не могла повною мірою усвідомлювати його дії та чинити опір. Насильство відбувалося, коли дружини та інших чотирьох дітей не було вдома.

Унаслідок насильства дівчина завагітніла та в березні 2026 року народила недоношену дитину. Через місяць немовля померло від ускладнень зі здоров'ям. Про злочин правоохоронці дізналися після виклику швидкої допомоги. Під час розслідування також з'ясувалося, що діти жили в неналежних умовах, тому чотирьох неповнолітніх вилучили із сім'ї та передали до патронатної родини. У суді батько повністю визнав свою вину. Йому призначили максимальне покарання, передбачене відповідною санкцією статті, — 12 років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині апеляційний суд залишив без змін вирок чоловікові, засудженому за зґвалтування неповнолітньої. Напад на 17-річну дівчину стався у Змієві, коли вона ввечері поверталася додому. Чоловік проведе за ґратами дев'ять років.

Також Новини.LIVE писали, що у Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. Відомо, що 61-річний нападник побачив дівчинку, яка йшла до магазину. Підозрюваний підійшов до дитини та схопив її обома руками. Після цього він почав силоміць обіймати дівчинку, цілувати та облизувати їй обличчя.