Погода в Харькове 13 октября: туман, тепло до +24° и ожидаются дожди

Дети играют вдвоём. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области сохраняется осенняя теплота, однако погода уже несколько влажная. Во вторник, 13 октября, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без значительных осадков, но ночью и утром местами прогнозируется туман. Впрочем, уже со следующего дня атмосферные фронты принесут существенные изменения и дожди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз по области на 13 октября

Во вторник, 13 октября, в Харьковской области прогнозируется переменная облачность, без значительных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет юго-восточным со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13°, а днём столбики термометров поднимутся до приятных +19…+24°.

Погода в Харькове

В Харькове 13 октября также пройдет без значительных осадков, однако ночью и утром город окутает слабый туман. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре будет держаться в пределах +10…+12°, а днем воздух прогреется до +21…+23°.

Пожарная опасность

Из-за продолжительной сухой погоды ситуация с пожарной опасностью в области остается крайне критической. Согласно данным синоптиков, на 13 октября чрезвычайная (пятая) пожарная опасность сохраняется на всей территории Харьковской области — в Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Слобожанском, Берестине, Лозовой и Изюме. Спасатели призывают жителей региона строго соблюдать правила безопасности и избегать любого огня на открытых территориях.

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Прогноз на 14–17 октября

Уже в ближайшие дни погода существенно изменится — регион накроет циклон с дождями:

14 октября: облачно с прояснениями, ожидается дождь, местами возможна гроза. Ветер северный, 7–12 м/с. Ночью будет +9…+14°, а днём температура снизится до +15…+20°.

15 октября: облачно с прояснениями. Ночью местами, а днём повсеместно пройдёт дождь. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +7…+12°, дневная — +15…+20°.

16 октября: облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер северный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +7…+12°, днём — +15…+20°.

17 октября: облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ветер восточной четверти, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12°, а днем — +13…+18°.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Игорь Терехов заявил, что Харьков уже восстанавливает поврежденные сети, чтобы как можно скорее в домах появились вода, газ и свет. Параллельно готовятся дополнительные решения по энергообеспечению. Однако власти не раскрывают деталей подготовки, которые могут быть важны для врага.