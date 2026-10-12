Погода у Харкові 13 жовтня: туман, тепло до +24° та дощі попереду

Діти граються в пару. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині утримується по-осінньому тепла, проте вже дещо волога погода. У вівторок, 13 жовтня, в регіоні очікується мінлива хмарність переважно без істотних опадів, але вночі та вранці місцями прогнозують туман. Втім, уже з наступного дня атмосферні фронти принесуть суттєві зміни та дощі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області на 13 жовтня

У вівторок, 13 жовтня, на Харківщині прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до приємних +19…+24°.

Погода у Харкові

У Харкові 13 жовтня також пройде без істотних опадів, проте вночі та вранці місто огорне слабкий туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі триматиметься в межах +10…+12°, а вдень повітря прогріється до +21…+23°.

Пожежна небезпека

Через тривалу суху погоду ситуація з пожежною небезпекою в області залишається максимально критичною. Згідно з даними синоптиків, на 13 жовтня надзвичайна (п'ята) пожежна небезпека утримується на всій території Харківщини — у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі. Рятувальники закликають жителів регіону суворо дотримуватися правил безпеки та уникати будь-якого вогню на відкритих територіях.

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Прогноз на 14–17 жовтня

Уже найближчими днями погода суттєво зміниться — регіон накрине циклон із дощами:

14 жовтня: хмарно з проясненнями, очікується дощ, місцями можлива гроза. Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі буде +9…+14°, а вдень температура знизиться до +15…+20°.

15 жовтня: хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень повсюди пройде дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +7…+12°, денна — +15…+20°.

16 жовтня: хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вітер північний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +7…+12°, удень — +15…+20°.

17 жовтня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східної чверті, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12°, а вдень — +13…+18°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що мер Ігор Терехов заявив, що Харків уже відновлює пошкоджені мережі, щоб якомога швидше в будинках були вода, газ та світло. Паралельно готуються додаткові рішення для енергозабезпечення. Проте влада не розкриває деталей підготовки, які можуть бути важливими для ворога.