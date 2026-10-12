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Головна Харків Плюсова температура і туман: прогноз погоди у Харкові завтра

Плюсова температура і туман: прогноз погоди у Харкові завтра

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12 жовтня 2026 18:21
Погода у Харкові 13 жовтня: туман, тепло до +24° та дощі попереду
Діти граються в пару. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині утримується по-осінньому тепла, проте вже дещо волога погода. У вівторок, 13 жовтня, в регіоні очікується мінлива хмарність переважно без істотних опадів, але вночі та вранці місцями прогнозують туман. Втім, уже з наступного дня атмосферні фронти принесуть суттєві зміни та дощі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз по області на 13 жовтня

У вівторок, 13 жовтня, на Харківщині прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до приємних +19…+24°.

Погода у Харкові

У Харкові 13 жовтня також пройде без істотних опадів, проте вночі та вранці місто огорне слабкий туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі триматиметься в межах +10…+12°, а вдень повітря прогріється до +21…+23°.

Пожежна небезпека

Через тривалу суху погоду ситуація з пожежною небезпекою в області залишається максимально критичною. Згідно з даними синоптиків, на 13 жовтня надзвичайна (п'ята) пожежна небезпека утримується на всій території Харківщини — у Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Слобожанському, Берестині, Лозовій та Ізюмі. Рятувальники закликають жителів регіону суворо дотримуватися правил безпеки та уникати будь-якого вогню на відкритих територіях.

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Прогноз на 14–17 жовтня

Уже найближчими днями погода суттєво зміниться — регіон накрине циклон із дощами: 

  • 14 жовтня: хмарно з проясненнями, очікується дощ, місцями можлива гроза. Вітер північний, 7–12 м/с. Вночі буде +9…+14°, а вдень температура знизиться до +15…+20°.
  • 15 жовтня: хмарно з проясненнями. Вночі місцями, а вдень повсюди пройде дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +7…+12°, денна — +15…+20°. 
  • 16 жовтня: хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вітер північний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +7…+12°, удень — +15…+20°. 
  • 17 жовтня: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східної чверті, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12°, а вдень — +13…+18°.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що мер Ігор Терехов заявив, що Харків уже відновлює пошкоджені мережі, щоб якомога швидше в будинках були вода, газ та світло. Паралельно готуються додаткові рішення для енергозабезпечення. Проте влада не розкриває деталей підготовки, які можуть бути важливими для ворога.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди температура повітря погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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