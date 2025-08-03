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В Харькове мужчина выстрелил и избил ветерана ВСУ

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 21:42
Стрельба в ветерана ВСУ в Харькове - детали
Полицейский составляет протокол. Фото: Нацполиция (иллюстративное)

В Индустриальном районе Харькова сегодня мужчина выстрелил в ветерана ВСУ, после чего избил его. 22-летний пострадавший госпитализирован.

Об этом сообщает прессслужба Нацполиции Харьковской области.

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Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

Стрельба в Харькове — детали

Полицейские установили, что во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил.

Полиция задержала злоумышленника, им оказался местный житель 1981 года рождения.

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Подозреваемый задержан. Фото: Нацполиция

"Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Все детали происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении.

Тем временем в сети распространяется видео, на котором мужчина прицеливается и стреляет в другого, который имеет протез на правой ноге. Раненый хватается за живот и падает, после чего стрелок подходит к нему и начинает избивать. На стрелка нападают и пытаются оттащить от раненого трое мужчин.

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Момент стычки в Харькове. Фото: скриншот

В каком состоянии пострадавший?

Директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал "Суспільному", что у раненого убойная рана передней брюшной стенки.

Напомним, недавно полиция сообщила о подозрении жителю Одесской области, который после спора со знакомыми начал стрелять в них из ружья. Мужчине грозит до семи лет заключения за хулиганство.

Также сообщалось, что житель Харькова подошел к малознакомой девушке, спросил у нее разрешения выстрелить по ней из пневматического пистолета и осуществил задуманное. Это произошло, несмотря на ее отказ.

драка ВСУ Харьков стрельба ветераны Нацполиция
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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