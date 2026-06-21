Прогноз погоды в Харьковской области: жара до +30 и грозы

Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области на понедельник, 22 июня, прогнозируется тёплая летняя погода с температурой до +30 градусов. Осадки ожидаются лишь местами, однако кое-где возможны грозы. В то же время в нескольких районах региона сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. В ближайшие дни существенного похолодания синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 22 июня

В воскресенье в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Кое-где возможны грозы. Ветер будет северо-западным со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +12...+17°, днем воздух прогреется до +25...+30°.

В Харькове ночь пройдет без значительных осадков. Днем также прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +14...+16°, а днем — +27...+29°.

Пожарная опасность

Несмотря на возможные дожди, в отдельных районах области сохраняется высокий риск возникновения пожаров в экосистемах. По данным синоптиков, чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Харькове, Богодухове, Золочеве, Коломаке и Лозовой. Высокий, четвертый класс опасности ожидается в Берестине, Слобожанском и Изюме.

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Прогноз на 23–24 июня

23 июня в Харьковской области сохранится переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем также местами пройдут дожди с грозами. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20°, днем — +25...+30°.

24 июня существенных осадков не прогнозируется. Ветер сменится на северный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19°, а днем составит +24...+29°. Погода останется теплой и комфортной для начала новой рабочей недели.

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