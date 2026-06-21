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Главная Харьков Погода меняется: Харьковщину ждут жара до +30 и дождь

Погода меняется: Харьковщину ждут жара до +30 и дождь

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Дата публикации 21 июня 2026 18:33
Прогноз погоды в Харьковской области: жара до +30 и грозы
Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области на понедельник, 22 июня, прогнозируется тёплая летняя погода с температурой до +30 градусов. Осадки ожидаются лишь местами, однако кое-где возможны грозы. В то же время в нескольких районах региона сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. В ближайшие дни существенного похолодания синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз на 22 июня

В воскресенье в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Кое-где возможны грозы. Ветер будет северо-западным со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью составит +12...+17°, днем воздух прогреется до +25...+30°.

В Харькове ночь пройдет без значительных осадков. Днем также прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +14...+16°, а днем — +27...+29°.

Пожарная опасность

Несмотря на возможные дожди, в отдельных районах области сохраняется высокий риск возникновения пожаров в экосистемах. По данным синоптиков, чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Харькове, Богодухове, Золочеве, Коломаке и Лозовой. Высокий, четвертый класс опасности ожидается в Берестине, Слобожанском и Изюме.

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В Великом Бурлуке прогнозируется средний, третий класс пожарной опасности. Жителей области призывают не разжигать костры на природе и не оставлять непогашенные окурки в сухой траве.

Прогноз на 23–24 июня

23 июня в Харьковской области сохранится переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем также местами пройдут дожди с грозами. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +15...+20°, днем — +25...+30°.

24 июня существенных осадков не прогнозируется. Ветер сменится на северный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19°, а днем составит +24...+29°. Погода останется теплой и комфортной для начала новой рабочей недели.

Как сообщали Новини.LIVE, в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. В метро заявляют, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют капитально отремонтировать сквер Тихонова, расположенный на улице Клочковской, 3. Это пространство хотят превратить в современную арт-площадку для отдыха и творческих инициатив.

Харьков прогноз погоды погода в Харькове
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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