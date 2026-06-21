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Головна Харків Погода змінюється: Харківщину чекає спека до +30 та дощ

Погода змінюється: Харківщину чекає спека до +30 та дощ

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 18:33
Прогноз погоди на Харківщині: спека до +30 та грози
Люди гуляють у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області на понеділок, 22 червня, прогнозують теплу літню погоду з температурою до +30 градусів. Опади очікуються лише місцями, однак подекуди можливі грози. Водночас у кількох районах регіону зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Найближчими днями суттєвого похолодання синоптики не прогнозують.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз на 22 червня

У неділю на Харківщині очікується мінлива хмарність. Уночі істотних опадів не передбачається, а вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Подекуди можливі грози. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме +12...+17°, удень повітря прогріється до +25...+30°.

У Харкові ніч мине без істотних опадів. Удень також прогнозують невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі становитиме +14...+16°, а вдень — +27...+29°.

Пожежна небезпека

Попри можливі дощі, в окремих районах області зберігається високий ризик виникнення пожеж в екосистемах. За даними синоптиків, надзвичайний, п'ятий клас пожежної небезпеки прогнозують у Харкові, Богодухові, Золочеві, Коломаку та Лозовій. Високий, четвертий клас небезпеки очікується у Берестині, Слобожанському та Ізюмі.

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У Великому Бурлуці прогнозують середній, третій клас пожежної небезпеки. Жителів області закликають не розпалювати багаття на природі та не залишати непогашені недопалки у сухій траві.

Прогноз на 23–24 червня

23 червня на Харківщині збережеться мінлива хмарність. Уночі місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Удень також подекуди пройдуть дощі з грозами. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15...+20°, удень — +25...+30°.

24 червня істотних опадів не прогнозують. Вітер зміниться на північний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14...+19°, а вдень становитиме +24...+29°. Погода залишатиметься теплою та комфортною для початку нового робочого тижня.

Як повідомляли Новини.LIVE, у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально відремонтувати сквер Тихонова, що розташований на вулиці Клочківській, 3. Цей простір хочуть перетворити на сучасний арт-майданчик для відпочинку та творчих ініціатив.

Харків прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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