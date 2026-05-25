На станціях Харківського метро звучатиме музика: експеремент

Вхід на станцію метро у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. Ініціатива має зробити перебування пасажирів більш спокійним і комфортним. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час. Перші тестування можуть почати вже на одній зі станцій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський метрополітен.

Музика в метро

У КП "Харківський метрополітен" розглядають ідею трансляції музики на станціях. Йдеться про фоновий супровід, який має створити більш спокійну атмосферу для пасажирів. У підприємстві пояснюють, що під час війни навіть невеликі зміни можуть впливати на психологічний стан людей. Музика має допомогти трохи знизити напругу під час поїздок.

Пілотний запуск

Наразі триває підготовка технічної частини проєкту. Фахівці оцінюють, як саме можна організувати трансляцію без перешкод для основних систем метро. Першою станцією для тестування може стати Харківський метрополітен — станція "Перемога". Там планують перевірити реакцію пасажирів і зібрати відгуки.

Реакція пасажирів

У КП розраховують, що музичний супровід сприймуть позитивно. Водночас остаточне рішення ухвалять після тестового запуску. Якщо ідея спрацює, її можуть поступово розширити на інші станції.

Безкоштовний проїзд

Харків'яни продовжують їздити у громадському транспорті безкоштовно — таку практику запровадили ще на початку повномасштабної війни. Як пояснив мер Ігор Терехов, в умовах постійних обстрілів прифронтового міста транспортна система перебрала на себе функції цивільного захисту. Наприклад, метрополітен щодня рятує життя, працюючи як укриття під час повітряних атак. Саме через цей безпековий фактор відновлювати оплату за проїзд найближчим часом не планують.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові у неділю ввечері, 26 квітня, стався інцидент зі стріляниною в метро. Нетверезий чоловік відкрив вогонь угору зі стартового пістолета прямо на станції. Порушника затримали, наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності.

Також Новини.LIVE писали, з 17 березня в Харкові змінили графік руху поїздів у будні дні у вечірній період. Як повідомили у метрополітені, з 16:00 до 19:00 потяги на лініях почали курсувати частіше. Інтервал руху в цей час скоротили із 20 до 10 хвилин. Зміни запровадили після численних звернень пасажирів.