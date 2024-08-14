Бои в Волчанске — россияне перегруппируют силы для продолжения штурма

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российские оккупанты продолжают активную воздушную разведку в Волчанске Харьковской области. При этом в центральной части города захватчики осуществили перегруппировку штурмовых групп.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Харьков" в среду, 14 августа.

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Военные рассказали, что в Волчанске оккупанты продолжают вести воздушную разведку. В центральной части города противник провел перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка и 4-й добровольческой штурмовой бригады в квартале многоэтажной застройки с целью продолжения штурмовых действий.

Кроме того, в ОТГ рассказали, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении российские оккупанты 13 раз пытались атаковать позиции Сил обороны. Однако украинские бойцы приостановили все попытки врага продвинуться в глубину территории Украины.

Также в районе населенного пункта Глубокое россияне осуществляют перемещение личного состава, проводят эвакуационные мероприятия и мероприятия логистического обеспечения.

А в Старице, Бугроватке и Огурцово оккупанты проводят внутреннюю ротацию боевых изменений и осуществляют накопление личного состава на передовых позициях.

Также военные поделились потерями россиян за сутки. Согласно их данным, численность российской армии сократилась на 141 человека, также уничтожена техника:

10 танков,

6 боевых бронированных машин,

5 артиллерийских систем,

1 противотанковое средство,

10 автомобилей,

3 единицы специальной техники,

21 БпЛА.

Скриншот сообщения ОТУ "Харьков"