Война в Украине — россияне атаковали Харьков

Дым в небе. Иллюстративное фото: Укринформ

Российские военные продолжают обстреливать Харьковскую область. Утром 3 августа россияне атаковали пригород Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 3 августа.

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В субботу, 3 августа, в Харькове раздались взрывы. Информации о последствиях пока нет.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

"По уточненной информации, прилет в близком пригороде. Все равно — будьте осторожны", — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Напомним, ночью 3 августа взрывы прогремели также в Полтавской, Одесской и Винницкой областях. В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе ударных БпЛА, баллистики и активности тактической авиации.