Война в Украине — россияне атаковали Харьков

В Харькове раздались взрывы
3 августа 2024 07:38
Дым в небе. Иллюстративное фото: Укринформ
Российские военные продолжают обстреливать Харьковскую область. Утром 3 августа россияне атаковали пригород Харькова.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в субботу, 3 августа.
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В субботу, 3 августа, в Харькове раздались взрывы. Информации о последствиях пока нет.
"По уточненной информации, прилет в близком пригороде. Все равно — будьте осторожны", — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Напомним, ночью 3 августа взрывы прогремели также в Полтавской, Одесской и Винницкой областях. В Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе ударных БпЛА, баллистики и активности тактической авиации.
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