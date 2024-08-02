ВСУ под Волчанском уничтожили российский десант — видео

Привет ко дню ВДВ — украинские морпехи разгромили под Волчанском уссурийский десант
Военнослужащие николаевской 36-й бригады морской пехоты ВСУ разгромили дронами под Волчанском в Харьковской области штурмовую группу уссурийских десантников из 83-й ОДШБр армии России. Понеся сверхтяжелые потери, враг отступил.
Видео показали в официальных соцсетях подразделения в пятницу, 2 августа.
На опубликованных кадрах видно, что разгром врага происходил с помощью дронов. Вражеские солдаты под давлением были вынуждены отступить с большим количеством тяжелораненых бойцов.
Что известно о 83-й ОДШБр
Отметим, что 83-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВС РФ — одна из старейших вражеских бригад ВДВ на постсоветском пространстве. Бригада печально известна участием своих военнослужащих во время резни в Буче в 2022 году. Только в начале сентября того же года бойцы 128-й ОГШБр ВСУ в Херсонской области разгромили и уничтожили весь основной состав, поэтому де-факто бригада полностью уничтожена, оставив 15% боевого состава.
Напомним, в Харкьвоской области могут пожизненно осудить семью предателей, которые помогали оккупантам сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую.
Также в Харьковской облпрокуратуре показали страшные последствия российской атаки по области.
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