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Главная Харьков РФ завдала удару по будинку в Харкові — постраждала дитина

РФ завдала удару по будинку в Харкові — постраждала дитина

Ua
30 сентября 2026 02:35
Росіяни ввечері 29 вересня 2026 року обстріляли два райони Харкова
Термінова новина

Пізно ввечері у вівторок, 29 вересня, російські військові вдарили дроном по Салтівському району Харкова. Зазнали пошкоджень вікна у приватному будинку та автомобіль. Постраждала дитина: вона зазнала гострої реакції на стрес.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Харкова ввечері 29 вересня

Станом на 23:59 зафіксували влучання ще й Київському районі. Інформацію про наслідки удару уточнюють. Раніше, о 22:20, мер Харкова вже повідомляв про влучання дрона в багатоповерхівку в цьому ж районі. Тоді на місце виїхали представники екстрених служб: рятувальники, медики, поліцейські. Чи є постраждалі серед мешканців будинку — невідомо.

Новина доповнюється

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Автор:
Мария Чекарёва

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