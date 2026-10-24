Увечері 25 жовтня 2026 року РФ обстріляла Харків

Термінова новина

Увечері в суботу, 24 жовтня, російські військові обстріляли Харків. Під атакою опинився Новобаварський район. Там влучив реактивний безпілотник. Є постраждалі: скільки їх і в якому вони стані — уточнюють.

Про це з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Харкова ввечері 24 жовтня

ОНОВЛЕНО О 23:43: Мер Терехов повідомив, що внаслідок атаки постраждала одна людина.

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