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Главная Харьков РФ ударила по Харкову реактивним БпЛА: є постраждалі

РФ ударила по Харкову реактивним БпЛА: є постраждалі

Ua
24 октября 2026 23:35
Увечері 25 жовтня 2026 року РФ обстріляла Харків
Термінова новина

Увечері в суботу, 24 жовтня, російські військові обстріляли Харків. Під атакою опинився Новобаварський район. Там влучив реактивний безпілотник. Є постраждалі: скільки їх і в якому вони стані — уточнюють. 

Про це з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Харкова ввечері 24 жовтня 

ОНОВЛЕНО О 23:43: Мер Терехов повідомив, що внаслідок атаки постраждала одна людина.

Новина доповнюється 

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Автор:
Мария Чекарёва

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