Увечері 25 жовтня 2026 року РФ обстріляла Харків

РФ ударила по Харкову реактивним БпЛА: є постраждалі
24 октября 2026 23:35
Термінова новина
Увечері в суботу, 24 жовтня, російські військові обстріляли Харків. Під атакою опинився Новобаварський район. Там влучив реактивний безпілотник. Є постраждалі: скільки їх і в якому вони стані — уточнюють.
Про це з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова передає Новини.LIVE.
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Що відомо про обстріл Харкова ввечері 24 жовтня
ОНОВЛЕНО О 23:43: Мер Терехов повідомив, що внаслідок атаки постраждала одна людина.
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